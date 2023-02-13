Врач рассказал, почему нельзя похудеть навсегда, не полюбив себя с лишним весом

Мы привыкли объяснять проблемы с лишним весом поверхностно — низкая физическая активность, повышенный аппетит. Мало кто задумывается над тем — а в чём причина этих вещей? Откуда берётся этот аппетит? Почему нет желания и возможности больше двигаться? Разумеется, ответы нужно искать в нашей психике.

Огромную роль здесь играет процесс принятия себя. Но есть проблема. Здесь мы часто путаем и подменяем понятия. Порой тема принятия трактуется настолько неверно, что, встав на этот путь, мы, скорее, навредим своему здоровью и физической форме. Часто у людей возникают мысли вроде: «Если я принимаю себя со всем лишним, значит, и худеть мне не нужно…». Кто-то в принципе не может понять, как совместить тотальную любовь к себе с желанием себя улучшать.

Разбираемся в деталях, начинаем называть вещи своими именами и худеем навсегда.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог Принятие себя — это здоровые взаимоотношения с едой и умение распознавать сигналы тела. К ним относятся: голод, насыщение, жажда. Процесс употребления пищи должен быть ответом на них. Увы, порой через еду мы пытаемся осуществлять другие внутренние диалоги и закрывать иные потребности. Здесь и встаёт тема непринятия себя. Именно этот процесс мешает правильно выстраивать диалог со своим телом. Почему он запускается и как работает против нас?

Фото: istockphoto.com

Принятие и еда

Это всегда идёт из детства. Когда маленького взрослеющего человека не принимали в его истинном проявлении, сформировалось такая «привычка». Она приводит к определённым паттернам поведения: наказание и поощрение. Всё это переносится на взаимоотношения с едой. Почему? Есть несколько причин.

Причина №1 . Еда — самый простой способ повысить уровень экзорфинов в крови. Это гормоноподобные вещества, которые схожи с эндорфинами. Однако работают они очень маленькое количество времени. Эффект наслаждения присутствует, но не так силён.

. Еда — самый простой способ повысить уровень экзорфинов в крови. Это гормоноподобные вещества, которые схожи с эндорфинами. Однако работают они очень маленькое количество времени. Эффект наслаждения присутствует, но не так силён. Причина №2. Современный человек подвергается колоссальным стрессовым воздействиям. Еда — очень простой способ получить удовольствие и как-то снять стресс. Часто она становится единственным источником получения радости. Формируется привычка «заедать». Как итог — неконтролируемые приёмы пищи.

Фото: istockphoto.com

Когда появляется лишний вес, человек, выучивший паттерны поведения – поощрение и наказание – начинает использовать их для борьбы с ненавистными килограммами. Он продолжает не принимать своё тело, терзая его диетами и непосильными физическими нагрузками. Иными словами — применяет эмоциональное и телесное самонаказание.

«Я не могу втиснуться в это красивое платье, поэтому накажу себя изнурительной диетой», — так работает мысль, и вслед за ней выстраивается деструктивный механизм похудения.

Это ключевая ошибка и настоящая трагедия всей сферы похудения. Почему? Именно так формируется расстройство пищевого поведения (РПП). Вес начинает бесконтрольно расти и никуда не девается.

Психологические функции лишнего веса

1. Защитить, сделав больше (весомее)

Внутри человека с лишним весом часто сидят непроработанные внутренние конфликты, от которых эта «прослойка» его и защищает. Человеку нужно стать «больше», чтобы его никто не обидел.

Фото: istockphoto.com

2. Заглушить стресс

Когда его уровень сильно возрастает, еда может использоваться как способ снять напряжение. Здесь очень подходит метафора – «заглушка». Нарастающий вес – результат её регулярного использования.

3. Стать «крепостью»

Лишний вес может играть роль крепостной стены, за которой спрятан травмированный внутренний ребёнок, его прошлый болезненный опыт.

Фото: istockphoto.com

Иногда такая крепость выстраивается против самого опыта или против самого человека. Цель — защитить себя. «Я не хочу принимать себя и пытаюсь при помощи лишнего веса оградиться от неприятных эмоций, которые я испытываю внутри себя», — так можно описать обоснование процесса.

Как работает принятие

Нужно полюбить себя как есть — со всеми лишними килограммами. Только тогда можно распознать истинные потребности и понять, какой метод снижения веса подойдёт конкретно вам. Пока человек себя не услышит, лишний вес уходить не будет.

Полное принятие себя — это восстановление диалога со своим телом. Как только человек перестаёт бороться, наказывать и поощрять себя, он начинает слушать сигналы тела.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить — пока работает система непринятия и самонаказания, невозможно заставить себя перестроиться на меньшее количество калорий. Почему? Это зависимость. Тело будет требовать. Без осознанного подхода переломить ситуацию не удастся. Можно сделать это через насилие над собой, но результат не будет устойчивым, а последствия могут стать плачевными для здоровья в целом.

Про лучшую версию себя

Отрицает ли принятие стремление к подтянутому телу? Нет. Полюбив себя со всеми лишними килограммами и сантиметрами, мы делаем важнейший шаг — получаем возможность регулировать свои внутренние (телесные и эмоциональные) процессы.

Фото: istockphoto.com

Принятие — это фокус на себя. Желание стать «лучшей версией» должно происходить именно по такому сценарию. Деструктивный подход — это когда мы не осознаём потребностей организма и тех проблем, которые приносит лишний вес, а просто не хотим быть хуже других. Берём на вооружение идеальную картинку и начинаем себя под неё подгонять. Тут фокус сразу же смещается с себя. Он обращён наружу.

Стремление к нормальному весу и хорошей форме — это правильно и позитивно, но лишь тогда, когда оно идёт из фокуса на себя. Из осознания своих потребностей. Фишка в том, что без этого устойчивый результат и невозможен. Пока вы себя не полюбите, тема скачков веса так и будет актуальной.

Как бороться с привычками, которые мешают вам добиться успеха на пути к нормальному весу и спортивному телу? Ищите инструкцию ЗДЕСЬ.