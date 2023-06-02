Ориентир на себя — это хорошо, но во всём нужна мера.

Кто такой эгоист и как понять, что вы — не он? Проверьте себя по списку

Анна Жюсталь психолог, бизнес-коуч, автор книги «Неизбежное счастье» Каждый здоровый человек по своей сути эгоист. Мы все стремимся закрыть потребности, любое наше действие или коммуникация направлены на удовлетворение личных желаний. Просто в современном обществе принято это маскировать.

Что такое эгоизм?

Забота о собственных интересах и выгодах. Таким людям важно ощущать преимущество за счёт других.

На самом деле, каждый из нас эгоист. Разберём ситуацию. Когда мы проходим мимо нищего, у нас, как правило, не возникает желания ему помогать. Но если мы общаемся с успешным, самодостаточным человеком, то стремимся быть полезным для него, хотя он в этом не нуждается.

Почему так происходит? Нам это необходимо. Мы видим в сильной личности ресурс для себя. Например, научиться чему-то новому, осознать и изменить неработающие алгоритмы в нашей жизни.

Под всем этим скрывается эгоизм. Более того, даже под стремлением заниматься благотворительностью стоит потребность в принятии себя – «я хороший, добрый, помогаю другим». Индивид таким способом пытается загладить перед самим собой и другими чувство вины за ошибки прошлого.

В обществе принято называть эгоистом человека, не соблюдающего баланс взаимовыгодности с другими. Он пытается удовлетворять исключительно свои потребности. Как правило, часто привлекает людей, ставящих себя на второй план.

Они рьяно помогают другим, чтобы таким образом принять себя как порядочного члена общества. Однако у жертв зачастую не проработаны отношения с родителями, поэтому им свойственно восхищаться, тянуться к эгоистам, пытаясь осуществить хоть как-то через соприкосновение с внешним свои внутренние потребности.

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Как отличить эгоизм от здоровой любви к себе?

Любовь к себе – это уважение и забота о физическом и психологическом здоровье, развитии талантов, реализации желаний. Эгоизм же – чрезмерное увлечение своими интересами без учёта потребностей и мнения других людей. Любовь к себе важна для формирования здоровой самооценки, в то время как эгоизм может привести к конфликтам и недовольству окружающих.

Как распознать эгоиста?

Эгоистов легко определить по поведению, общению и набору качеств. О последнем поговорим подробнее.

Конфликтный;

бессовестный;

нет чувства долга;

отсутствует чувство собственного достоинства;

легкомысленный;

ленивый;

недобросовестный;

игнорирующий;

любит беспорядок;

не прислушивается к советам;

не выносит каких-либо требований;

безответственный;

не умеет сопереживать;

равнодушный;

нечуткий;

бессердечный;

невнимательный.

Фото: istockphoto.com

Как понять, что вы эгоист?

1. Не выносите критику. Любое замечание в ваш адрес, даже конструктивное, болезненно и остро воспринимается. Такие слова психологически опускают, принижают, потому что негативная оценка бьёт по внутреннему «Я».

2. Вас легко обидеть. Мы уже разобрали влияние критики на эгоистов. Но не только слова могут ранить, но и поступки и даже равнодушие. Более того, задевает то, что другие не ставят чужие интересы выше своих. Например, вас пригласили не в ваш любимый ресторан, а в удобное по расположению место.

3. Вам свойственно самолюбование. Это выражается не только во внешнем виде, но и в общении. Речь о хвастовстве, излишней демонстрации себя, рассказах об успехах, достоинствах.

4. Вы любите командовать. Как правило, такие люди всегда говорят приказным тоном. Им свойственно давать указы и распоряжаться. Эгоисты считают себя выше других. С кем обычно ассоциируется командование? Конечно, с начальниками, родителями, учителями. То есть с теми, кто находится выше по статусу.

5. Не умеете слушать собеседника. Чужие проблемы не вызывают интерес. Разговоры о неудачах или неприятностях не для вас, ведь подобная информация воспринимается крайне тяжело.

6. Часто употребляете «Я». Во время разговора вы постоянно повторяете это местоимение по поводу и без.

Фото: istockphoto.com

Откуда берётся эгоизм?

Екатерина Тур психосоматолог, врач Он возникает постепенно в процессе жизни, начиная с самого раннего возраста. Воспитание в семье, общение с окружающими, восприятие внешнего мира – всё это влияет на формирование человека как личности. Источником могут быть совершенно разные ситуации. Но в первую очередь это недостаток любви и внимания в детстве, страх быть обделённым, неуверенность в своих силах, травмы и душевные раны.



Дети проявляют эгоистическое поведение на разных этапах своего развития. Примеры таких поступков могут включать в себя:

нежелание делиться игрушками;

упорное настаивание на своём мнении и отказ от уступок;

игнорирование чувств и потребностей окружающих;

запрос на чрезмерное внимание;

возвышение своих интересов и желаний.

Почему так происходит?

Проявление таких действий может быть вызвано разными причинами. К ним относят:

недостаток опыта в общении с другими детьми;

низкий уровень эмпатии и понимания эмоций людей;

ошибки в воспитании, когда родители не учат ребёнка уважать окружающих и делиться с ними.

Что делать, чтобы ребёнок не вырос эгоистом?

Чтобы помочь маленькому человеку преодолеть это, мама и папа могут предпринять следующие действия:

объяснить важность уважения к другим людям, их чувствам и эмоциям;

учить дружбе и общению со сверстниками;

поощрять за желание делиться игрушками;

обучать эмпатии и сочувствию;

показывать примеры приветливости, щедрости и уважения;

находить другие способы удовлетворения потребностей ребёнка во внимании и любви.

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Как избавиться от эгоизма во взрослом возрасте?

Валерий Гут психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Чтобы изменить себя в лучшую сторону, нужны осознанность и саморефлексия. Есть несколько способов, которые помогут в этом.

Развивать эмпатию. Она смещает фокус внимания со своего «Я» на интересы и потребности остальных. Необходимо чаще ставить себя на место собеседника, подключать активное слушание. Это способствует восприятию чужой точки зрения, пониманию других.

Проявлять доброту и сотрудничество. Уделять внимание и находить время для помощи. Для этого стоит задуматься о том, какие ваши маленькие действия внесут положительный вклад в жизнь остальных.

Повышать коммуникативные способности. Важно научиться общаться без конфликтов, правильно понимать окружающих и качественно взаимодействовать.

Работать над собой. Отслеживать проявление эгоизма, анализировать, разбираться в его причинах появления. В этом поможет работа с психологом или психотерапевтом.

Брать пример с других. Обратите внимание на людей вокруг, которые проявляют альтруизм и отзывчивость. Поддерживайте с ними общение, чтобы погрузиться в атмосферу взаимной поддержки и солидарности.

Фото: istockphoto.com

Как общаться с эгоистами?

Неизбежно в жизни мы сталкиваемся с людьми, проявляющими эгоистическое поведение. Чтобы эффективно с ними общаться, нужно устанавливать границы и быть эмоционально устойчивыми.

Всегда полезно учиться выявлять мотивы других. Возможно, за таким поведением скрывается страх, неуверенность или недостаток внимания. В таких случаях можно попробовать открыто поговорить с эгоистом и высказать свои наблюдения и чувства относительно его поведения.

При этом нужно помнить о толерантности и объективности, предлагая взаимопонимание и сотрудничество вместо конфронтации. В поисках конструктивного решения важно учитывать желания и потребности не только собеседника, но и свои собственные.

Если ваш партнёр является эгоистом, важно общаться с ним на равных, а не с позиции жертвы. Но главной рекомендацией здесь будет семейная терапия. Она поможет сохранить брак и выстроить гармоничные отношения.