Как понять, чего не хватает для счастья именно вам? Отвечает психолог

Этот вопрос интересовал человечество всегда. Ответить на него пытались психологи, философы, социологи и даже экономисты. Сегодня коучи и мотивационные спикеры читают лекции, пишут книги и составляют дневники на данную тему. И это не случайно. Всем нам хочется быть счастливыми. Зачастую мы виним в неудачах и бедах внешние обстоятельства. На самом деле всё только в наших руках.

Анастасия Швыркова психолог Для каждого конкретного человека составляющие такого состояния будут разные. Ко мне на консультации приходят люди с непохожими воспитанием, ценностями и целями. Для кого-то важен удачный брак и дети. Для других – наличие крупной суммы на счету. Третьим достаточно того, что просто не происходит ничего плохого. Так что же такое счастье и как его обрести?

Что это?

Счастье – психологическое состояние, при котором ощущается полная удовлетворённость жизнью. Также это про внутреннее мироощущение. То есть речь о том, насколько комфортно человек чувствует себя в мире. Важны разные аспекты. Как часто он испытывает радость? Какое у него состояние здоровья? Есть ли постоянный источник вдохновения и смысл существования?

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Почему человек не чувствует себя счастливым?

Дело в том, что для этого необходимо любить и принимать себя. То, как человек относится к себе, напрямую влияет на то, как к нему относятся другие. Поскольку мы существуем в социуме, это сильно сказывается на качестве нашей жизни, настроении, мыслях. Давайте подробнее разберём все аспекты, которые мешают нам быть счастливыми.

1. Низкая самооценка. Большая проблема нашего общества – травмы из детства. Из-за них большинство людей не могут полностью пребывать в гармонии, по-настоящему наслаждаться и искренне радоваться.

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Если у человека проблемы с оцениванием себя, как правило, у него заблокированы чувства и наложен запрет на эмоции. Он просто не замечает хороших вещей и событий, которые могли бы наполнить его счастьем.

2. Отсутствие любви к себе. Нас не научили быть честными с собой. Для позитивных изменений в жизни важно знать ответы на следующие вопросы:

Что вам нравится, а что нет?

Чего бы вам хотелось достичь в этой жизни?

Какие качества вы цените в людях?

Какие сильные и слабые стороны у вас есть?

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Фото: istockphoto.com

Для чего это необходимо? Только до конца разобравшись в себе, вы сможете обрести уверенность в своих силах и жизни. Это позволит наметить путь дальнейшего развития и улучшить отношения с близкими. Только наполненные изнутри личности, которые верят в себя, могут разделять счастье с другими.

3. Жизнь по инерции. Пребывать в гармонии может каждый. Необходимо задуматься, что человек делает, зачем и для чего. И главное – действительно ли именно этого он хочет?

Если ответ на все вопросы – твёрдое «да», вы двигаетесь в правильном направлении. При наличии сомнений необходимо скорректировать вектор жизни и разобраться в себе. Реальный шаг навстречу гармонии и счастью – развитие осознанности.

Фото: istockphoto.com

Как понять, чего вам не хватает для счастья?

Ответить на этот вопрос поможет психолог. Однако есть одно простое упражнение, которое можно сделать самому. Результат вас удивит!

Упражнение

Возьмите лист бумаги и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. Что бы вы изменили в окружающем мире и себе?

2. Чем бы вы занимались, если бы не нужно было работать?

3. Что бы вы делали, оставшись без работы и пенсии?

4. Напишите пять занятий, которые вам нравятся.

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Проанализируйте, какие ответы повторяются несколько раз? Именно этого вам и не хватает для полного счастья. Что делать дальше? Составьте план конкретных шагов по достижению желаемого. Ускорить процесс поможет специалист. На консультации с психологом прорабатываются ограничивающие установки и убираются страхи.

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