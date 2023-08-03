Врач-диетолог назвала напиток, который улучшает пищеварение и способствует похудению

Обыкновенные сорняки могут быть очень полезны для здоровья.

Одуванчики начали активно использовать в медицине и кулинарии с 1830 года. Хотя об их полезных свойствах знали ещё в Древнем Риме и Древней Греции, где готовили из них настойки. В Древнем Китае стали добавлять этот цветок в салат. Индусы производили сок. Так лечились от вирусов и паразитов.

При этом официально данное растение начали считать съедобным только в 1970-х годах. Сегодня из него делают сок, варят варенье, добавляют его в мёд и заваривают с ним чай.

Фото: istockphoto.com

Есть несколько видов чая, которые изготавливают из различных частей растения. Например, из цветочных лепестков напиток получается сладким на вкус, из корня имеет горьковатый вкус с дымными нотками, а из листьев – травяной аромат.

Однако популярнее является чай из корней. Он богат кальцием, магнием, цинком, железом, калием, витаминами группы В и витамином С.

Польза

Александра Ноев врач-диетолог, гастроэнтеролог «Применение одуванчика лекарственного имеет широкий спектр и в народной, и в традиционной медицине».

Одуванчик лекарственный – кладезь витаминов и минералов. В его состав входят:

витамин А (бета-каротин);

группа витаминов В (В1 (тиамин), В3 (ниацин), В2 (рибофлавин), В5, В6, В9);

много витамина С – 3,44 мг.

Содержание железа, кальция, магния, марганца и фосфора в листьях одуванчика больше, чем в листовых овощах.

Корни одуванчика являются отхаркивающим средством, помогают при гастроэнтеритах, заболеваниях печени, камнях и воспалительных процессах в почках и желчном пузыре, становятся незаменимым помощником при атеросклерозе сосудов.

Корни и листья одуванчика положительно влияют на здоровье щитовидной железы, помогают при проблемах с потенцией, снижают высокий уровень «плохого» холестерина и температуру при простудах.

Корень одуванчика Фото: istockphoto.com

Сок одуванчика незаменим при ревматизме, заболеваниях позвоночника, костей, повышает крепость зубов, борется с пародонтозом.

Улучшает пищеварение, за счёт чего уходит лишний вес, отлично тонизирует (поэтому лучше не употреблять его во второй половине дня), является незаменимым помощником в борьбе с инфекциями мочевыводящей системы.

Важно отметить, что для употребления в пищу необходимо брать корни, цветки и листья только молодого растения. Главное условие — использовать сорняк, выращенный без применения гербицидов или пестицидов.

Арина Косулина врач, нутрициолог «Чай из одуванчиков становится популярным выбором среди любителей здорового образа жизни. Удивительные полезные свойства этого напитка могут принести значительные преимущества для организма. Особенно ценными являются корни одуванчика, которые обладают желчегонными свойствами и способствуют борьбе с желанием сладкого».



Корни одуванчика имеют желчегонный эффект, который особенно выражен, если их употреблять перед едой. Это означает, что они способствуют активации выработки и выделения желчи, что полезно для пищеварения и помогает организму усваивать питательные вещества более эффективно.

Фото: istockphoto.com

При регулярном употреблении чая из корней одуванчика перед приёмом пищи он улучшает функции печени и желчных путей. Это обусловлено высоким уровнем хлорофилла и витамина А в составе. Очищение от токсинов способно улучшить состояние кожи.

Интересный факт заключается в том, что при употреблении чая из одуванчиков после еды активируются сосочки языка, отвечающие за восприятие горького вкуса. Это может быть полезным, особенно для тех, кто стремится сократить потребление сладкого. Горький вкус помогает уменьшить желание сладких продуктов, что способствует поддержанию здорового рациона, а также контролю над весом.

Стебли обильны клетчаткой и пребиотиками, поэтому рекомендованы тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Речь о вздутии живота и газообразовании.

Одуванчик – один из самых богатых источников витамина А. В составе есть большое количество фитонутриентов и бета-каротина. За счёт чего быстрее снимается воспаление. В корне есть лецитин, улучшающий когнитивные функции.

Противопоказания

Все части этого целебного растения являются очень активными, поэтому не стоит забывать и о противопоказаниях.

Не рекомендуется употреблять одуванчик лекарственный при остром и хроническом состоянии при закупорке желчных путей.

С осторожностью применяйте при повышенной секреции соляной кислоты в желудке.

Противопоказан при язвах и острых эрозийных гастритах, при аллергических реакциях на амброзию.

Передозировка при употреблении одуванчика может вызвать сильную рвоту и диарею.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить, что стоит начинать пить чай из одуванчиков с минимальных дозировок, постепенно увеличивая до нормы, обращая внимание на возможные реакции организма. При появлении любых негативных симптомов использование необходимо сразу же прекратить! А перед употреблением лучше посоветоваться с врачом.

Как заваривать?

Рецепт из корней:

Предварительно тщательно вымыть. Мелко нарезать. Корешки необходимо высушивать в духовке на слабом огне в течение двух часов. Затем 1-2 ст. л. сухих корней одуванчика нужно заварить кипятком. Дать настояться 10 минут.

Рецепт из цветков:

Собрать цветки растения, которые расположены вдалеке от дороги. Лучше это делать в лесу или в лесополосе. Промыть от пыли. Залить их кипятком в заварнике. Плотно накрыть крышкой и полотенцем. Дать настояться 5–10 минут. Процедить напиток через мелкое сито. Добавить мёд по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Рецепт чая из листьев:

Взять 2 ст. л. (на 300 мл) измельчённых листьев одуванчика и залить кипятком. Дать настояться в течение 10 минут. Процедить напиток через мелкое сито. Добавить мёд по вкусу.

Рецепт из корней и листьев:

1 чайную ложку сушёной смеси из листьев и цветков залейте 250 мл кипятка. Заваривать около 1-1,5 часа. Процедить напиток через мелкое сито. Отлить 50 мл.

Фото: istockphoto.com

Рекомендуется пить не более четырёх раз в день до еды. Такой напиток будет обладать защитными свойствами для иммунитета.

Рецепт с можжевельником и листьями берёзы:

Взять по 5 г от корней одуванчика, плодов можжевельника и листьев берёзы. Залить 250 мл кипятка и тщательно перемешать. Поставить в тёплое место на 1 час. Процедить напиток через мелкое сито.

Такой чай будет обладать сильным мочегонным эффектом.