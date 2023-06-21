Древний напиток с целебными свойствами: в чём польза чая каркаде и за что его любят?

Многим он известен как гибискус. Его производят из высушенных цветков суданской розы. На Ямайке каркаде носит название «розалия», а в Мексике его знают как «ямайский цветок». За много веков чай именовали по-разному – «напиток фараонов», «королевский напиток», «красный чай» и «суданская роза».

Родиной этого растения считается Индия, хотя первые упоминания археологи обнаружили во времена Древнего Египта. Цветки хранились в гробницах вместе с другими благовониями. Среди египтян их ценили за быстрое восстановление энергии и мгновенное утоление жажды. В природе известно более 150 видов, которые могут расти и как дерево, и как кустарник. Самые распространённые – розелла или сабдариффа. Сегодня их выращивают в Мексике, Китае, Индии, Таиланде, Шри-Ланке и на тихоокеанских островах.

Чем полезен каркаде?

Галина Хусаинова провизор, health-коуч, тренер по биохакингу «Хочу отметить, что все без исключения чайные напитки обладают оздоравливающими свойствами. Каркаде, или цветок гибискуса – не исключение».



Самое главное – в нём содержатся антиоксиданты. Эти вещества помогают организму справляться с высокими нагрузками и поддерживать иммунитет. Они связывают свободные радикалы и снижают окислительный стресс, что приводит к омоложению.

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Употребление этого чая уменьшает риск развития хронических заболеваний, регулирует давление, нормализует работу эндокринной системы. Он полезен и для кожи. Почему? В гибискусе есть белковые и аминокислотные компоненты, а это строительный материал для наших клеток.

Он хорошо снижает температуру. Если дома нет брусники или клюквы, рекомендуется заваривать его в качестве жаропонижающего и противопростудного средства.

Также он богат полезными веществами и минералами.

Витамин А в составе обладает дезинфицирующим защитным эффектом для слизистых оболочек, участвует в обеспечении детородной функции.

Витамин С поддерживает иммунную систему, борется с инфекциями, вырабатывает естественные коллагеновые волокна.

Витамины группы В улучшают работу обмена веществ, иммунной и нервной систем.

Фосфор необходим для выполнения функций мышечной и нервной системы, полезен для роста костей. Играет важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса.

Калий важен для функционирования нервной системы, сокращения мышц, поддержания водного баланса организма и уровня сахара в крови. Помогает нормализовать кровяное давление.

Натрий поддерживает водно-солевой баланс в клетках, участвует в работе почек, нормализует нервно-мышечную деятельность. Способствует сохранению минеральных веществ в крови.

Магний выступает как регулятор клеточного роста, способствует расслаблению мускулатуры сосудов и внутренних органов.

Медь участвует в метаболизме железа, формировании соединительной ткани и выработке энергии. Помогает функционировать нервной системе.

Цинк поддерживает уровень сахара, принимает участие в секреции инсулина. Рекомендован людям, страдающим дерматозом и акне. Стимулирует выработку коллагена, повышает упругость кожи и борется с морщинами.

Противопоказания

При регулярном употреблении следует учитывать несколько моментов. В составе есть эстрогены. Это значит, что беременным нужно принимать его с осторожностью.

Из-за повышенной кислотности не подходит для тех, кто страдает гастритом или язвенной болезнью в острой форме.

Имеет желчегонный и мочегонный эффект, поэтому не стоит употреблять тем, у кого есть болезни почек в острой стадии.

Красный напиток способен окрашивать слабую эмаль зубов. Может вызвать аллергию или индивидуальную непереносимость. Влияет на артериальное давление, поэтому от него лучше отказаться гипертоникам.

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Как правильно заваривать каркаде?

Для приготовления чайного напитка используют не сам цветок, а его околоцветники. Правильно заваренный каркаде будет иметь благородный тёмно-бордовый цвет, умеренно кислый, слегка сладковатый вкус с ярким гранатовым оттенком.

К сожалению, мало кто в России умеет готовить этот напиток. Его зачастую просто заливают кипятком вместе с чёрным или зелёным чаем. Кроме красящего пигмента и выделившегося витамина С, гибискус при таком заваривании ничего не даст.

Фото: istockphoto.com

Главное правило приготовления полезного напитка – варите его как компот из сухофруктов, а не заваривайте как чай.

Рецепт

1. В кастрюлю с водой добавьте цветки и варите на медленном огне в течение пяти минут.

2. Затем, пока остывает, необходимо добавить небольшое количество мёда или стевии.

3. Дайте настояться до полного остывания.

4. Следующим шагом необходимо процедить напиток.

5. Чай готов к употреблению. При желании перед подачей его дополнительно нагревают. Но лучше подать охлаждённым в бокале.

Заваренный по такому рецепту гибискус принесёт максимальную пользу.

Как выбрать и хранить?

От обработки и хранения будет зависеть качество продукта. Поэтому при покупке необходимо тщательно изучить товар. Обратите внимание на цвет. Он должен быть насыщенным красным или бордовым. Это будет указывать на правильную сушку.

Если же оттенок тусклый или тёмный, значит, перед вами некачественный продукт. Стоит отметить, что размер лепестков несёт важное значение: молотые цветки менее полезны, чем целые. Лучше отдавать предпочтение последним.

Фото: istockphoto.com

Хранится каркаде не более года в керамической посуде с крышкой при комнатной температуре. Сама смесь не портится при долгом хранении, но теряет бóльшую часть полезных свойств. Нельзя держать в целлофановом или бумажном пакете.