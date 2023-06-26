Любимый напиток японских дзен-буддистов. Вся правда о чае матча

Алёна Денисова нутрициолог , эксперт FPA «Чай – это напиток, знакомый каждому из нас. Но большинство людей ограничивается употреблением чёрного и зелёного чая или каркаде. На самом деле, существуют и другие виды, заслуживающие внимания. Одним из них является матча».



Что такое чай матча?

Это тонко измельчённый порошок из листьев специально выращенного и обработанного зелёного чая. Такой напиток используется в строго ритуальной японской чайной церемонии.

Первые семена были привезены в Японию во времена китайской династии Тан, а сорта для получения напитка самого высокого качества были выведены в районе Киото. Его использовали в качестве лекарства для священников и дворян, а культивирование в религиозной сфере началось в конце XII века японским дзен-буддийским священником, измельчившим листья растений. Вторым нововведением, которое стало неотъемлемой частью официальной церемонии, является использование бамбукового венчика для смешивания порошка с горячей водой.

Сбор урожая проходит один раз в год вручную. За несколько недель листья накрывают, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Это помогает сохранить свежесть и придать тёмно-зелёный цвет. Сушат, не скручивая, и только после перемалывают в пудрообразный порошок.

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Как используют сегодня?

Есть несколько способов употребления данного напитка. Конечно, первый вариант – это стандартное заваривание.

Рецепт

Необходимо положить чайную ложку в предварительно нагретую миску. Лучше использовать тяван (керамическая или фарфоровая чаша). Дополнительно просеивать не нужно, так как сейчас представлена уже переработанная продукция. Добавить 1/3 стакана горячей, но не кипящей воды. Перемешать бамбуковым венчиком (тясэн).

Стоит учесть, что многие рецепты в ресторанах включают в себя дополнительные ингредиенты в виде молока, сахара, мёда. Все они обладают калорийностью, а значит, увеличивают энергетическую ценность напитка. Многие не учитывают напитки как источник калорий, поэтому набирают вес.

Фото: istockphoto.com

Второй способ представляет собой добавление порошка в кулинарии. Он активно применяется для приготовления выпечки, мороженого, тортов и суфле. Более того, это отличный ингредиент для соусов к мясу. Часто используют как добавку к латте или смузи.

Включение в свой привычный рацион нового вида напитка не только положительно скажется на здоровье, но и подарит дополнительные вкусовые ощущения.

Чем полезен чай матча?

Елена Мановска врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club «Это популярный среди любителей здорового образа жизни напиток, известный своим богатым вкусом и многочисленными преимуществами для здоровья. С точки зрения неврологии важно знать, как микроэлементы и витамины, содержащиеся в напитке, влияют на организм».



Матча содержит несколько необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин С, селен, хром, цинк и магний.

Он также богат полифенолами, катехинами и EGCG (галлат эпигаллокатехина), которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, которые связаны с некоторыми неврологическими состояниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Чай обладает многочисленными преимуществами для здоровья, которые могут оказать положительное влияние на организм. Например, было доказано, что EGCG улучшает работу мозга, память и когнитивные способности. Кроме того, он помогает снизить уровень сахара в крови, холестерин, укрепить иммунную систему и защитить от инфекций.

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Улучшает работу мозга за счёт содержания кофеина, который увеличивает бдительность и концентрацию. В сочетании с L-теанином также может оказывать положительное влияние на когнитивные способности и память. Данная аминокислота стимулирует выработку альфа-волн в мозге, способствуя расслаблению и уменьшению стресса.

Матча обладает и противовоспалительными свойствами. В составе есть катехины, снижающие воспалительные процессы в организме, связанные с хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, артрит и рак.

Какие есть противопоказания?

Хотя чай матча считается безопасным напитком, чрезмерное употребление может привести к побочным эффектам. Таким, как бессонница, беспокойство и учащённое сердцебиение.

Кроме того, он содержит кофеин, усугубляющий существующие неврологические состояния. Например, мигрень или тревожные расстройства. Поэтому он не рекомендуется беременным или людям с повышенной чувствительностью к психоактивному веществу. Людям с определёнными неврологическими заболеваниями также следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед употреблением.

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Как выбрать и хранить?

Сегодня очень много подделок. Перед покупкой тщательно изучите товар. Местом выращивания должна быть Япония. Обратите внимание на цену, она не может быть низкой. Изучите состав на этикетке. Выбирайте продукт без химических компонентов. У качественного чая светло-фисташковый цвет.

После открытия упаковки порошок нужно хранить не более двух месяцев. Поэтому лучше покупать в небольших количествах и хранить его в холодильнике.