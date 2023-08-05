А инструктор по первой помощи объяснил, чего нельзя делать ни в коем случае.

Что делать, если вас укусила змея? Врач-токсиколог рассказал, как защититься от гадюк

Михаил Кутушов врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, M.D., Ph.D. Israel В летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Будьте внимательны, когда выезжаете за город, так как там вы фактически попадаете во враждебную среду: всевозможные ядовитые растения, насекомые, в том числе змеи. Какие меры можно предпринять и что делать при укусе гадюки?

Змеиный яд делится на два типа

Нервно-паралитический, вызывающий судороги, паралич нервов и мышц.

Гемолитический, характеризующийся болью, отёком и множественным кровоизлиянием в месте укуса.

Фото: istockphoto.com

Что делать при укусе

Первое, что испытывает укушенный – острую резкую боль. Появляются две ранки от зубов. Место укуса необходимо обездвижить, приложить холод и обязательно вызвать скорую помощь. Чем ближе к нервным окончаниям укус, тем хуже могут оказаться последствия.

Самые опасные места укусов – кончики пальцев, лицо и голова.

Также при укусе змеи возникает отёк или кровоподтёк, в результате чего по ходу лимфатических сосудов появляются красные полосы. Затем наступает общая интоксикация: сухость во рту, жажда, сонливость, рвота и жидкий стул.

Промыть рану можно под проточной водой. Необходимо защитить место укуса от попадания инфекций – наложить стерильную повязку. Укусы гадюк опасны, но не смертельны. И умереть могут только люди с сильной аллергической реакцией на яд.

Чего делать нельзя

Иван Аксёнов инструктор-тренер по первой помощи Emergency First Response Любое несчастье легче предупредить, чем исправлять последствия, поэтому сначала изучите технику безопасности при встрече со змеями.

Не приближайтесь к замеченной змее, даже если хочется её сфотографировать;

отходя от змеи, делайте это медленно, без резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию;

старайтесь избегать мест с высокой травой в местах обитания змей;

избегайте излюбленных мест обитания пресмыкающихся, солнечных мест во влажном лесу или на болотистой местности.

Фото: istockphoto.com

Если близкого знакомства избежать не удалось, то вспоминаем правила первой помощи при укусах ядовитых существ:

Запомнить/сфотографировать «гада», это позволит докторам ввести сыворотку-антидот именно к яду той змеи, которая укусила. Наложить тугую повязку и приложить холод поверх повязки на область раны: это замедлит всасывание и распространение яда. Обездвижить конечность шиной или перевязью. Пить много воды, это уменьшит концентрацию яда в крови. В идеале обеспечить полный покой пострадавшему. Обратиться в медицинскую организацию или вызвать скорую помощь.

Фото: istockphoto.com

Чего не делаем ни в коем случае:

не применять столь рекламируемые при укусах антигистаминные препараты, это не первая помощь, и они могут спровоцировать осложнения;

яд из ранки не отсасывать во избежание аллергии, да и строение змеиных зубов таково, что раневой канал изогнут и яд физически почти невозможно извлечь наружу;

жгут на конечность не накладывать, так повышается разовая концентрация яда, который поступит в организм после снятия изделия;

ранки не рассекать, не прижигать, это приведёт к возможному инфицированию раны и не уберёт яд;

алкоголь при отравлениях недопустим.

Помните: никто не любит, когда его трогают руками, в том числе и змеи.