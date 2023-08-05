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Первая помощь при укусе гадюки: 6 основных правил первой помощи человеку при укусе змеи

Что делать, если вас укусила змея? Врач-токсиколог рассказал, как защититься от гадюк
Иван Аксенов Михаил Кутушов
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Что делать, если вас укусила змея?
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А инструктор по первой помощи объяснил, чего нельзя делать ни в коем случае.
<a href="https://www.championat.com/authors/5417/1.html">Михаил Кутушов</a>
Михаил Кутушов
врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, M.D., Ph.D. Israel

В летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Будьте внимательны, когда выезжаете за город, так как там вы фактически попадаете во враждебную среду: всевозможные ядовитые растения, насекомые, в том числе змеи. Какие меры можно предпринять и что делать при укусе гадюки?

Змеиный яд делится на два типа

  • Нервно-паралитический, вызывающий судороги, паралич нервов и мышц.
  • Гемолитический, характеризующийся болью, отёком и множественным кровоизлиянием в месте укуса.

Фото: istockphoto.com

Что делать при укусе

Первое, что испытывает укушенный – острую резкую боль. Появляются две ранки от зубов. Место укуса необходимо обездвижить, приложить холод и обязательно вызвать скорую помощь. Чем ближе к нервным окончаниям укус, тем хуже могут оказаться последствия.

Самые опасные места укусов – кончики пальцев, лицо и голова.

Также при укусе змеи возникает отёк или кровоподтёк, в результате чего по ходу лимфатических сосудов появляются красные полосы. Затем наступает общая интоксикация: сухость во рту, жажда, сонливость, рвота и жидкий стул.

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Промыть рану можно под проточной водой. Необходимо защитить место укуса от попадания инфекций – наложить стерильную повязку. Укусы гадюк опасны, но не смертельны. И умереть могут только люди с сильной аллергической реакцией на яд.

Чего делать нельзя

<a href="https://www.championat.com/authors/7337/1.html">Иван Аксёнов</a>
Иван Аксёнов
инструктор-тренер по первой помощи Emergency First Response

Любое несчастье легче предупредить, чем исправлять последствия, поэтому сначала изучите технику безопасности при встрече со змеями.

  • Не приближайтесь к замеченной змее, даже если хочется её сфотографировать;
  • отходя от змеи, делайте это медленно, без резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию;
  • старайтесь избегать мест с высокой травой в местах обитания змей;
  • избегайте излюбленных мест обитания пресмыкающихся, солнечных мест во влажном лесу или на болотистой местности.

Фото: istockphoto.com

Если близкого знакомства избежать не удалось, то вспоминаем правила первой помощи при укусах ядовитых существ:

  1. Запомнить/сфотографировать «гада», это позволит докторам ввести сыворотку-антидот именно к яду той змеи, которая укусила.
  2. Наложить тугую повязку и приложить холод поверх повязки на область раны: это замедлит всасывание и распространение яда.
  3. Обездвижить конечность шиной или перевязью.
  4. Пить много воды, это уменьшит концентрацию яда в крови.
  5. В идеале обеспечить полный покой пострадавшему.
  6. Обратиться в медицинскую организацию или вызвать скорую помощь.

Фото: istockphoto.com

Чего не делаем ни в коем случае:

  • не применять столь рекламируемые при укусах антигистаминные препараты, это не первая помощь, и они могут спровоцировать осложнения;
  • яд из ранки не отсасывать во избежание аллергии, да и строение змеиных зубов таково, что раневой канал изогнут и яд физически почти невозможно извлечь наружу;
  • жгут на конечность не накладывать, так повышается разовая концентрация яда, который поступит в организм после снятия изделия;
  • ранки не рассекать, не прижигать, это приведёт к возможному инфицированию раны и не уберёт яд;
  • алкоголь при отравлениях недопустим.
Помните: никто не любит, когда его трогают руками, в том числе и змеи.
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