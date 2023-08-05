Что делать, если вас укусила змея? Врач-токсиколог рассказал, как защититься от гадюк

В летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Будьте внимательны, когда выезжаете за город, так как там вы фактически попадаете во враждебную среду: всевозможные ядовитые растения, насекомые, в том числе змеи. Какие меры можно предпринять и что делать при укусе гадюки?
Змеиный яд делится на два типа
- Нервно-паралитический, вызывающий судороги, паралич нервов и мышц.
- Гемолитический, характеризующийся болью, отёком и множественным кровоизлиянием в месте укуса.
Фото: istockphoto.com
Что делать при укусе
Первое, что испытывает укушенный – острую резкую боль. Появляются две ранки от зубов. Место укуса необходимо обездвижить, приложить холод и обязательно вызвать скорую помощь. Чем ближе к нервным окончаниям укус, тем хуже могут оказаться последствия.
Также при укусе змеи возникает отёк или кровоподтёк, в результате чего по ходу лимфатических сосудов появляются красные полосы. Затем наступает общая интоксикация: сухость во рту, жажда, сонливость, рвота и жидкий стул.
Промыть рану можно под проточной водой. Необходимо защитить место укуса от попадания инфекций – наложить стерильную повязку. Укусы гадюк опасны, но не смертельны. И умереть могут только люди с сильной аллергической реакцией на яд.
Чего делать нельзя
Любое несчастье легче предупредить, чем исправлять последствия, поэтому сначала изучите технику безопасности при встрече со змеями.
- Не приближайтесь к замеченной змее, даже если хочется её сфотографировать;
- отходя от змеи, делайте это медленно, без резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию;
- старайтесь избегать мест с высокой травой в местах обитания змей;
- избегайте излюбленных мест обитания пресмыкающихся, солнечных мест во влажном лесу или на болотистой местности.
Фото: istockphoto.com
Если близкого знакомства избежать не удалось, то вспоминаем правила первой помощи при укусах ядовитых существ:
- Запомнить/сфотографировать «гада», это позволит докторам ввести сыворотку-антидот именно к яду той змеи, которая укусила.
- Наложить тугую повязку и приложить холод поверх повязки на область раны: это замедлит всасывание и распространение яда.
- Обездвижить конечность шиной или перевязью.
- Пить много воды, это уменьшит концентрацию яда в крови.
- В идеале обеспечить полный покой пострадавшему.
- Обратиться в медицинскую организацию или вызвать скорую помощь.
Фото: istockphoto.com
Чего не делаем ни в коем случае:
- не применять столь рекламируемые при укусах антигистаминные препараты, это не первая помощь, и они могут спровоцировать осложнения;
- яд из ранки не отсасывать во избежание аллергии, да и строение змеиных зубов таково, что раневой канал изогнут и яд физически почти невозможно извлечь наружу;
- жгут на конечность не накладывать, так повышается разовая концентрация яда, который поступит в организм после снятия изделия;
- ранки не рассекать, не прижигать, это приведёт к возможному инфицированию раны и не уберёт яд;
- алкоголь при отравлениях недопустим.
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