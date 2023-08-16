Какими тату украшают зону груди фитоняшки: популярные эскизы и 7 реальных фото

Что девушки со спортивными фигурами бьют на область декольте и рёбра?

Зона бюста — не самая популярная тату-локация у женщин, ведь история эта довольно интимная. Но наши героини — спортсменки. Их тела позволяют многое, и решимости им точно не приходится занимать.

Подход к украшению этой области у девушек-спортсменок отличается от мужского. Если последние предпочитают бить на прокачанные грудные мышцы исключительно что-то устрашающее, то прекрасная половина всё-таки держится за женственность и сексуальность. Правда, не всегда — порой и у девушек в зоне декольте можно увидеть пасть свирепого тигра.

Итак, какие же эскизы чаще всего выбирают спортивные девушки и что нужно знать, если вы решили последовать их примеру?

Кай Елсс — фитнес-модель Фото: личный архив Кай Елсс

Зона декольте — отличное место для набивания рисунка. Можно не ограничивать себя в размере и создавать настоящее произведение искусства, постепенно добавляя детали. Плюс масштаб «живого» полотна позволяет сделать максимально детализированный рисунок. Тем не менее среди девушек немногие решаются на масштабные изображения. Трендовыми вариантами остаются едва уловимые, минималистичные надписи.

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev Девушки редко делают большие объёмные работы на груди, в отличие от парней. Самый популярный вариант тату — это графичные и орнаментальные работы. Ими можно подчеркнуть форму груди либо сделать акцент на красивом декольте.



Лучше всего смотрятся симметричные работы, находящиеся по центру. Если хочется асимметрии, лучше сделать небольшое вытянутое изображение, подчёркивающее ключицу. Например, веточку или надпись. Если есть желание обозначить бюст, лучше сделать тату на рёбрах — под грудью.



Джессика Джонсон — фитнес-модель Фото: личный архив Джессики Джонсон

Какие эскизы татуировок выбирают девушки?

Цветы

Цветочные узоры входят в топ-популярных рисунков, которые выбирают представительницы прекрасного пола. Их любят набивать на разных частях тела, но на груди они смотрятся наиболее эффектно и сексуально. Какие же цветы чаще всего набивают?

1. Роза. Этот цветок, помимо неоспоримой красоты, имеет важное смысловое значение. Роза является символом искренней любви, юности, неугасающей красоты. Татуировки с изображением этого цветка получаются яркими и притягивают внимание.

Британи Нельсон — фитнес-тренер Фото: личный архив Британи Нельсон

2. Анютины глазки. Полевой цветок свойственен для нежных и романтичных натур. Он несёт в себе стремление к вечной любви и преданности, верности. Анютины глазки часто рисуют как символ памяти о второй половине и пережитых глубоких настоящих чувствах.

3. Лотос. Этот цветок обычно выбирают, когда хотят транслировать идеи чистоты, невинности. Также он про нежность и желание всегда добиваться истины. Ещё лотос символизирует бессмертие, борьбу и счастье.

Животные и насекомые

Пользуются популярностью и татуировки, изображающие хищных зверей. Лев, тигр, леопард часто становятся героями рисунков. Таким образом девушки демонстрируют свой сильный характер и боевой жизненный настрой.

Неслихан Кундаки — фитнес-модель Фото: личный архив Неслихан Кундаки

Изображения насекомых тоже нередко выбирают в качестве татуировки на грудь. И это не милые бабочки, а крупные изображения мотыльков с распахнутыми крыльями. Считается, что они символизирует личностный рост, перемены к лучшему. Крылья создают эффект лёгкости и ощущения парения.

Мандалы

Причудливый орнамент в виде геометрических фигур часто можно заметить на груди у девушек. В этой области тела рисунок смотрится органично и уместно. Мандалы символизируют ум, духовность и внутреннюю силу.

Надписи

Если человек выбирает в качестве тату какое-то изречение, очевидно, что данные слова имеют для него какое-то особенное значение. Это его девиз по жизни или какая-то фраза-оберег. Размер надписей может быть разным: от огромных букв до едва заметного шрифта.

Биллионе Минсет — фитнес- инструктор Фото: Личный архив Биллионе Минсет

Для чего делают тату на груди?

Решение нанести татуировку на область груди женщины принимают из разных побуждений. Кто-то таким образом желает показать свою индивидуальность, кому-то хочется подчеркнуть рельеф подтянутого тела. Также нанесение рисунка на определённую область тела практически всегда имеет глубокое значение для обладательницы. Есть цель подчеркнуть характер: силу, целеустремлённость. желание быть первой.

Кристина Лусякова — фитнес-модель Фото: личный архив Кристины Лусяковой

Для некоторых девушек яркий рисунок на груди или под грудью является своего рода символом удачи или оберегом от провалов. Верят ли они слепо в волшебную силу выбранного изображения? Едва ли. Но, видимо, его наличие успокаивает и придаёт уверенности в себе.

Что здесь важно учесть? Область груди имеет нежную, тонкую кожу. Болезненные ощущения при набивании рисунка будут выше, чем при нанесении татуировки на руку или ногу. Перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером и принять решение о применении обезболивания.

Мартина Штандера — фитнес-тренер Фото: личный архив Мартины Штандеры

Также не стоит забывать о мерах предосторожности и соблюдении правил ухода за татуировкой. Особенно это важно для тех, кто находится в непрерывном тренировочном процессе. Главным образом — для профессиональных спортсменок. Сделав татуировку, придётся забыть про тренировки как минимум на неделю.