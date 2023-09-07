Нейрокоуч — о том, как выявить и реализовать желания, в которых мы не признаёмся даже себе

Кира Феклисова нейрокоуч «У каждого из нас есть желания, которые мы легко реализуем, но также в наличии и другие — те, о которых мы никому не рассказываем, а порой боимся признаться в них даже самим себе. Они тщательно нами скрываются. Но всё тайное, как известно, рано или поздно становится явным. И в этом случае куда предпочтительнее первый сценарий. Чем раньше мы распознаем подавленные желания, тем меньше разрушений они нанесут».

Подавленные желания – это накопившиеся эмоциональные потребности, которые мы отрицаем. Тут может быть любая сфера жизни: от любви, отношений и секса до славы, признания, самореализации, работы и увлечений. Постоянное подавление желаний наносит вред психическому и физическому здоровью. Это может вызывать депрессию, тревогу, страхи, головную боль, панические атаки, повышенное давление.

Если человек долгое время не может реализовать свои желания, у него постепенно возникают проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. В результате воля подавляется, он начинает избегать новых возможностей, останавливаться на полпути. Поэтому важно научиться осознавать и постепенно осуществлять свои желания.

Фото: istockphoto.com

Как с ними работать?

Первый шаг — признать, что наше желание или мечта является частью жизни. Это нормально. Не стоит отрицать их наличие и важность.

— признать, что наше желание или мечта является частью жизни. Это нормально. Не стоит отрицать их наличие и важность. Второй шаг — определить, что вы действительно хотите отделить чужие или навязанные желания от своих. Для этого можно задать себе простые вопросы: «Что я на самом деле хочу? Что будет, когда я это получу? Как изменится моя жизнь, когда это у меня будет?». И искренне ответить себе на них.

— определить, что вы действительно хотите отделить чужие или навязанные желания от своих. Для этого можно задать себе простые вопросы: «Что я на самом деле хочу? Что будет, когда я это получу? Как изменится моя жизнь, когда это у меня будет?». И искренне ответить себе на них. Третий шаг — выявить причину, по которой вы не можете реализовать свои желания. Для этого можно спросить себя: «Почему у меня этого нет? Как ещё я могу это получить?». И придумать, как вы можете преодолеть преграду, какие способы реализации существуют.

Возможно, у вас есть страхи и убеждения, которые мешают идти вперёд, или негативный опыт прошлого. Рассказы родственников и друзей об их неудачах или даже дурацкий фильм, который вы когда-то посмотрели и поверили в него, — всё может играть роль. Работать на третьем шаге нужно не с целью, а с ограничениями, фантазиями и травмами.

Дальше можно записать свои мечты на бумагу, представить себя в реализованной ситуации. Или сделать мудборд с желаниями, смотреть на него, признавать их наличие и напоминать себе о них.

Иногда имеет смысл обсудить свои желания с друзьями или родственниками, которые точно не будут вас критиковать и обесценивать, а внимательно вас выслушают и подскажут, как они поступили бы на вашем месте. Вы можете попросить их поддерживать вас на пути к цели. Можно вместе придумать, как именно будет выражаться эта поддержка: звонки, разговоры, напоминания или празднование мини-побед вместе. В любом случае идти к целям и мечтам вместе с кем-то проще, чем одному. Самое главное — обратиться к тем, кто вас точно поймёт и поддержит.

Если при встрече с трудностями вы подавляете свои желания и забываете про них, это не решает проблему. Вы просто получаете отсрочку. Ваши желания, осознаны они или нет, будут актуальными до тех пор, пока вы их не удовлетворите. Они будут напоминать о себе в виде внутренних конфликтов и борьбы, эмоциональных срывов, истощения или внезапных болезней.

Например, вы хотите быть уважаемым человеком или известным писателем, экспертом. Это естественная потребность в признании. Пока она не удовлетворится, вы будете жить в некотором напряжении. Его сила будет равна разнице между желаемым статусом и тем, который есть на самом деле.

Фото: istockphoto.com

Здоровый человек стремится уменьшить это напряжение собственными силами и идёт вперед, продолжая действовать, несмотря ни на что. Но если он не верит в себя, его воля подавлена травмами и ограничениями, то энергия будет расходоваться вхолостую или пойдёт на саморазрушение. Внутренняя борьба с самим собой и своими противоречиями отнимает огромное количество энергии.

Как их выявить?

Если самостоятельно определить свои подавленные желания не удаётся, можно воспользоваться помощью специалистов. Одни из самых эффекивных методов определения скрытых потребностей – психологические тесты или МАК-карты. Они напоминают игру, где мы просто выбираем картинки, но так происходит интерпретация нашего состояния.

Для работы с бессознательным, в котором хранятся все нереализованные мечты, используются сложные неоднозначные изображения. Например, картинки с чернильными кляксами Роршаха. Тест Роршаха расскажет, что сейчас творится у вас в голове и какое желание нужно реализовать. Метод интересен тем, что изображения стимулируют свободные ассоциации, по содержанию похожие на сновидения. На основе сюжетов, возникающих в голове испытуемого, можно многое рассказать о его личности. При этом сам метод предельно прост. Это тест из одного вопроса: «Что вы видите?».

В карточках Роршаха человек создаёт свои визуальные смыслы, так как у каждого из нас свой жизненный опыт и нереализованные желания. Любой специалист помогающей профессии умеет пользоваться этим тестом как в онлайн, так и в офлайн-формате.