7 словесных привычек, которые программируют на бедность

Вместе с нейропсихологом разбираем установки, из-за которых вы живёте от зарплаты до зарплаты.

Говорят, если бы мысли и слова были материальными, то в футболе не осталось бы судей… Это шуточное высказывание поднимает очень важный аспект, касающийся мышления.

Существует большая разница между «просто сказал или подумал» и непосредственно работой над деятельностью сознания. Любая высказанная мысль – это информация, которая была обработана мозгом, и она обладает определённым зарядом (в том числе на уровне биохимии) – отрицательным или положительным.

Наши убеждения, принципы, привычки – это не что иное, как набор связанных между собой мыслей, приверженность которым создаёт нечто более глубокое, а именно — состояние.

Само по себе слово имеет и силу, и посыл. Однако но по-настоящему могущественным оно становится, когда укореняется в сознании. Отсюда слово может (часто неосознанно) программировать нашу реальность.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по работе с тревогой «Нейропсихологи говорят: «Как мы думаем, так и живём». Дело в том, что наши мысли и установки, с которыми мы себя отождествляем, напрямую влияют на работу головного мозга, а именно — на создание новых нейронных связей и на укоренение уже имеющихся. Хотим мы того или нет, но это также касается и финансовой стороны нашей жизни».

Важно заметить, что работа с денежным мышлением – это не выдумка специальных ритуалов. Иметь несколько кошельков, класть монетку в обувь и т.д. Речь про проработку мышления в целом: анализ негативных установок и их возникновения, создание позитивных привычек.

Помните, что есть научный подход, который предполагает вашу вовлечённость в процесс по корректировке сознательного, подсознательного и бессознательного. Он может быть длительным и предполагает физический и умственный труд.

Конечно, нам всегда хочется решить всё быстро и просто, как по волшебству. Увы, так это не работает. Не кормите свою тревогу, не ищите скорейших результатов. Опирайтесь на проверенные источники и следуйте своим уникальным путём.

Итак, давайте вернёмся к деньгам и рассмотрим словесные привычки, которые настолько плотно закрепились в нашей лексике, что влияют и на наше сознание, и на то, как мы относимся к финансам.

Фото: istockphoto.com

Привычка №1. «Я недостоин»

Данная негативная денежная установка может касаться не только начинающих специалистов, но и профессионалов своего дела. Что мы здесь имеем? Человек недоволен своим финансовым положением, но его самооценка занижена, и он испытывает чувство вины за желание его поправить. «Я не должен хотеть большего, я недостоин», — эта мысль резко его отрезвляет и ставит на место, как только возникает желание попросить прибавку к зарплате.

На самом деле, такие установки часто формируются ещё в детстве и тесно связаны с проявлением себя как личности. Родители, часто осаживающие ребёнка, напоминающие о том, что нужно вести себя тихо и стараться не привлекать к себе внимание, воспитывают «удобного» человека. Сначала — для себя, потом — для всего общества.

Привычка №2. «Зачем что-то менять? Всё и так хорошо!»

Эта мысль имеет двойственный характер. С одной стороны, речь про благодарность, но с другой – про лишение человека возможности увидеть что-то новое и желания стремиться к большему.

Обычно мы перенимаем эту установку от бабушек и дедушек, которые, повидав жизнь, предаются воспоминаниям о молодости и находятся в обустроенной ими зоне комфорта. Бедность есть там, где нет развития. Нужно понимать, что мы сами создаём себе возможности для роста, в том числе для карьерного и денежного благополучия.

Быть здесь и сейчас, радоваться тому, что есть, – это важно, но вместе с тем необходимо не зарываться в кокон, где тепло и безопасно. Время от времени нужно его расширять, делать масштабнее и лучше.

Привычка №3. «Надо экономить. Любой ценой»

Когда речь заходит о необходимости экономии, мало кто анализирует свои доходы и расходы. Чаще происходит так: «Отложу всё, что есть! Не буду покупать необходимую одежду – обойдусь. Не схожу на долгожданный спектакль – не очень-то и хотелось. Куплю все продукты только по акции».

Звучит, мягко говоря, печально. Экономия должна быть разумной! Делать это любой ценой — значит существенно снизить качество своей жизни. Обратите внимание, сколько и на что вы тратите, а также на то, от чего вы можете отказаться или заменить бюджетным аналогом.

Например, если вы давно мечтали сходить на концерт, экономия на нём не только испортит вам настроение, но и, как правило, сказочно не обогатит. А вот, допустим, денежный лимит на доставку еды или на покупку сладостей может повлиять в том числе на состояние здоровья!

Привычка №4. «Оставлю на чёрный день…»

Думать о будущем – это хорошо, но делать это в негативном ключе – плохо. Данная словесная привычка немного перекликается с предыдущей, но в этом контексте нельзя не заметить крайне угнетающий посыл. Установка, перенятая у старшего поколения, как бы не даёт забыть о том, что «наше завтра туманно, и, скорее всего, всё будет плохо».

Нельзя быть по-настоящему состоятельным финансово, если вы страшно чего-то боитесь. Богатство — в свободе. Оно не приемлет каких-то клише. Да, конечно, «богатый» просчитывает, пытается что-то предугадать и продумать, возможно, опасается чего-то, имея план Б, но не живёт в тотальном негативе.

Иметь преимущественно негативное мышление и находиться в оборонной позиции – это значит всегда быть в напряжении. Представьте, что вы идёте ночью в кромешной темноте домой. Вам страшно. Вы напряжены. Единственное, о чём вы думаете: «Быстрее бы прийти домой!». И всё. Напряжение всегда действует цепенеющим образом на мышление, и денежное в данном случае — не исключение.

Фото: istockphoto.com

Привычка №5. «Не в деньгах счастье! Богатые тоже плачут…»

Необходимость оправдать своё положение или нежелание что-то делать порой приводят людей к ложным выводам о финансах. Наверняка вы слышали эти фразы: «Все богатые – воры», «Деньги потом и кровью зарабатываются», «Деньги делают людей несчастными» и т.п. Это пример формирования крайне негативных убеждений, которые провоцируют и закрепляют на уровне сознания, что деньги – это зло. Раз речь о чём-то плохом, значит, оно не нужно.

Страх денег и заработка, к сожалению, возникает без учёта современных реалий. Он не только связывает человека «по рукам и ногам», но и лишает его вариативности, возможности выбирать для себя достойное. Несмотря на сомнения и беспокойства, деньги – это также и добро: реализация благотворительных проектов, обеспечение получения обучения и прохождения курсов повышения квалификации, способность покупки необходимых лекарств и т.д.

Антипримеры почему-то всегда звучат громче и из уст знакомых, и с экранов телевизора. Не позволяйте дурным мыслям поселиться у вас в голове. Живите по совести и реже смотрите на других. Создавайте свою историю.

Привычка №6. «Не стоит покупать дорогих вещей, чтобы не завидовали»

Некоторых из нас родители воспитывали так, что выделяться – это не очень хорошо, а демонстрация того, что имеешь, – хвастовство и попытка намеренно вызвать у других зависть. Патологически её опасаясь, мы не только не реализовываем свои большие мечты, но и на эмоциональном уровне запрещаем себе зарабатывать.

«Кто-то позавидует, и наши деньги украдут!» – на фоне страха зависти возникает бесконечное количество и иных опасений, связанных с финансовой стороной жизни. Такая словесная привычка, имеющая невротические корни, часто является перераспределённой тревогой человека.

Тревожный человек порой видит то, чего нет, и любит додумывать за окружающих: «Кажется, все видят, как я поправился», «Все точно заметили, что я купила новые дорогие сапоги» и т.д. Но, правда в том, что окружающим без разницы…

Безусловно, есть люди и злые, и завистливые, но вы не являетесь центром их вселенной. Да, им важно вновь и вновь получать негативное эмоциональное подкрепление. Но откуда его брать – непринципиально. Прорабатывайте свою тревогу, не живите чужими несуществующими мыслями о вас и о ваших деньгах.

Привычка №7. «Сколько денег ни зарабатывай, их все мало!»

Дефицитное состояние психики и тела рано или поздно начинает затрагивать тему денег. Человек, внутри которого пустота, всегда будет вынужден затрачивать всё больше эмоциональных, физических или финансовых ресурсов. Деньги в таком случае – это ещё и способ закрыть иные потребности, которые наше подсознательное так умело преподносит, как главную цель на тот или иной отрезок времени.

Например, неуверенная в себе девушка жаждет скупать исключительно брендовые вещи. Даже те, в которых не слишком удобно. Ей кажется, что они как бы подают её с лучшей стороны. Поэтому можно и пострадать — и финансово, и физически.

Если вы чувствуете, что вам перестало хватать заработка или получаемый доход «уходит сквозь пальцы», важно разобраться не только с объективной стороной (инфляция или новые траты на абонемент в спортзал, повышенные платежи по коммунальным услугам и т.д.), но и с субъективной (эмоциональное состояние, «компенсация» за стресс и т.д.).

Что делать, если у вас есть такие привычки?

Признать наличие того или иного убеждения. Без колебаний и компромиссов посмотреть правде в глаза. Выписать на лист бумаги те убеждения, которые затрагивают ваши отношения с деньгами. Прочитать несколько раз (лучше вслух). Что вы чувствуете? Разделить лист на две колонки. В левой прописать плюсы своей «привычки», в правой – минусы. Главное, чтобы это были конкретные факты, а не расплывчатые суждения. Например, плюс тотальной экономии – это мои сбережения в размере пяти тысяч рублей, но минусом является упущенная возможность покупки годового абонемента на массаж для поддержки спины.

Данное письменное (обязательно!) упражнение позволит вам проанализировать сильные и слабые стороны ваших убеждений. Не пренебрегайте работой над мышлением, ведь оно способно на многое!