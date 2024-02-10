Как выбрать свои идеальные коньки и одеться на каток? Инструкция от КМС по хоккею

Катание на коньках — прекрасный вариант зимнего отдыха на свежем воздухе. Это и спорт, и веселье, и возможность пообщаться. Сегодня даже в самых маленьких городах есть современные катки, оснащённые всем необходимым. Но, чтобы веселье точно удалось, очень важно внимательно отнестись к выбору экипировки. Каков же алгоритм создания образа? Разбираемся вместе с экспертом.

Александр Голдин эксперт «Спортмастер PRO», кандидат в мастера спорта по хоккею «В этой статье говорить про профессиональный хоккей я не буду, а расскажу о том, что важно большинству любителей коньков. Как одеться на каток, чтобы было тепло и удобно? Что важно для новичка? Какие коньки выбрать, чтобы не прогадать?»

Первые шаги

Перед походом на каток изучите информацию о нём. Что тут нужно знать? Во-первых, тип катка: открытый (например, в парке) или закрытый (ледовый дворец, хоккейная школа и т.п.). Во-вторых, правила его посещения. От этого будут зависеть определённые нюансы.

Что вам понадобится в любом случае? Защитная экипировка. Не стоит ею пренебрегать, поскольку падения на лёд бывают очень болезненными и травматичными. Используйте шлем, защиту коленей, локтей, ладоней и желательно копчика.

Обязательно начинайте каждое катание с разминки. Достаточно 10–15 минут базовых упражнений, чтобы разогреть мышцы и разогнать кровь.

Фото: emholk / istockphoto.com

Если это ваши первые шаги на льду, возьмите инструктора на несколько катаний или попросите более опытных друзей научить вас базовым движениям. Это очень важно. Правильную базу поставить всегда легче и быстрее, чем потом переучиваться.

Новичкам знакомство со льдом лучше начинать вблизи бортов катка. Их можно использовать как опору. На общественных катках, где много людей, стоит держаться подальше от тех, с кем есть опасность столкнуться. Главным образом это любители быстрого катания, резко меняющие траекторию. Также лучше держаться подальше от таких же новичков. Они непредсказуемы! На начальном этапе у вас может не хватить опыта и навыков, чтобы уйти от возможного столкновения.

Соблюдайте эти простые правила, тогда катание на коньках будет безопасным и принесёт массу удовольствия. Чтобы всё точно сложилось, важно правильно экипироваться. Переходим к одежде для катания.

Как одеться на каток?

Про защиту я уже рассказал, теперь поговорим об одежде. Здесь надо помнить, что катание на коньках — это вид физической активности. Конечно, никто не запрещает джинсы и пальто (а может, и платье), но я всё-таки рекомендую посещать катки в удобной спортивной одежде по погоде и соблюдать принцип многослойности.

Алгоритм создания многослойного образа

Первый слой — термобельё, рассчитанное на соответствующую температуру. Оно будет сохранять тепло, впитывать влагу и отводить её от тела. Второй слой — утепляющий. Например, свитер. Также отлично подойдёт флисовая кофта. Третий слой — куртка и штаны из непромокаемых материалов. Желательно — с ветрозащитой и влагоотведением. Также помним, что правильная верхняя одежда не сковывает движений. Важный момент — носки. Я рекомендую специальные термоноски для катания на коньках. Шапка, шарф и перчатки по погоде.

Если вы прислушались ко мне и решили приобрести комплект защиты, то лучше примерять его на ту одежду, в которой будете кататься.

Как выбрать коньки?

Все коньки можно разделить на три основные категории: хоккейные, для фигурного катания, для активного отдыха.

С первыми двумя категориями всё понятно. Их выбирают хоккеисты и фигуристы. Не буду подробно объяснять разницу между профессиональными, полупрофессиональными и любительскими коньками — это обширная тема для отдельной статьи.

Фитнес-коньки женские Roces SUEDE ECO-FUR, 12 999 руб. Фото: Roces

Нас интересует третья категория — коньки для активного отдыха. Они тоже бывают разными. Например, фитнес-коньки довольно мягкие, ноге в них очень комфортно, но есть и минусы. У них слабее поддержка голеностопа. Это значит, ноги будут сильнее перегружаться и больше уставать. Поэтому лучше выбирать коньки с хорошей поддержкой голеностопа. Они бывают и хоккейного типа, и фигурного.

Коньки хоккейные Bauer X-LS, 10 999 руб. Фото: Bauer

7 советов для удачного выбора

1. Не выбирайте коньки с сильным запасом по размеру. Даже для ребёнка. В этом случае запас не должен превышать один размер (0,8–1 см). Взрослому следует брать коньки с минимальным запасом, а лучше — вообще без него.

2. Обязательно примеряйте коньки перед покупкой. Они должны подходить не только по размеру, но и по колодке. Наденьте коньки и попробуйте в них походить.

3. При примерке плотно завязывайте шнурки.

Коньки фигурные женские Nordway Alice, 5119 руб. Фото: Nordway

4. Примеряйте коньки в носках, в которых будете кататься. Лучше всего подойдут термоноски: они удобные, не натирают, эффективно отводят влагу и удерживают тепло. А вот шерстяные я не рекомендую.

5. Учитывайте то, что после нескольких катаний коньки разнашиваются и становятся удобнее.

6. Не покупайте слишком мягкие коньки, иначе ноги будут уставать без поддержки голеностопа.

Коньки фигурные детские Graf Davos Gold, 7039 руб. Фото: Graf Davos

7. Обратитесь за помощью к профессионалу. Это самое оптимальное решение. Выбирать коньки самостоятельно я бы не советовал. По своему опыту знаю, что люди часто ошибаются в выборе и катание на коньках вместо удовольствия превращается в каторгу.

Какие коньки лучше? Тем, кто катается очень хорошо, я рекомендую хоккейные или фигурные. Разумеется, они дороже, но качество материалов намного выше. В них можно не только кататься, но и играть в хоккей, выполнять элементы фигурного катания или заниматься фристайлом.

Коньки раздвижные детские Roces Yuma girl, 3719 руб. Фото: Roces

Аксессуары для катания

Для комфортного катания желательно обзавестись удобными и практичными аксессуарами. Вам пригодятся сумка или рюкзак для коньков, защитные чехлы на лезвия, запасные шнурки (они вечно рвутся не вовремя), комплект защиты. Девушкам может пригодиться затягиватель для шнурков: не у всех хватает сил, чтобы завязать их с нужным усилием.

Секреты правильно подобранного инвентаря — тщательность и использование опции «советы профессионала». Что касается одежды, она должна быть удобной, одновременно защищать от холода, но не позволять вам потеть, а также не сковывать движений.

Не забывайте про защиту! Перед посещением катка изучите его расписание и правила безопасности. Перед катанием обязательно проведите небольшую разминку и будьте аккуратны на льду.