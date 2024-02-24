Что делать, если горло болит накануне соревнований? Врач дала рекомендации

Саида Казиханова врач, к.м.н., медицинский маркетинг-менеджер «Порой перед соревнованиями к спортсменам приходит не настрой на победу, а боль и першение в горле. Что делать, чтобы неприятные симптомы не помешали взять медаль и проявить себя? И стоит ли вообще тренироваться в этом случае? Рассказываем в статье».

Как тренироваться

В идеале при появлении выраженной боли в горле стоит посетить врача. Точный диагноз поможет составить план лечения, тренировок и отдыха.

Но если время не ждёт или до врача добраться трудно, воспользуйтесь «правилом шеи». Оно гласит, что если все симптомы находятся «выше шеи» (небольшая боль в горле, насморк, заложенность носа) и они достаточно умеренные, а общее самочувствие не страдает, то лёгкие тренировки допустимы.

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Поговорите с наставником и скорректируйте программу занятий, уменьшите их интенсивность и продолжительность. Тренировки на привычном высоком уровне недопустимы. Они, скорее всего, будут некачественными, усугубят заболевание, приведут к длительному периоду выздоровления, осложнениям или травме.

Кроме того, продумайте стратегию восстановления и сна. При болезни важно больше отдыхать. Корректируйте программы тренировок и отдыха каждый день, исходя из своего состояния.

И помните: при наличии боли в горле и других симптомах инфекции верхних дыхательных путей вы представляете источник инфекции для окружения.

Как не тренироваться

Занятия стоит прервать, если симптомы опустились «ниже шеи»: появились мокрота, выраженный кашель, боли в грудной клетке, сбивается сердечный ритм. А также если простуда «разбрелась» по всему телу и появились такие симптомы:

лихорадка и повышенная температура тела от 38℃;

выраженная слабость и боль в мышцах;

увеличение лимфатических узлов;

изменение давления и пульса;

сниженный показатель насыщения крови кислородом (может сигнализировать о проблемах с лёгкими).

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В этих случаях любые тренировки становятся угрозой для здоровья и приводят к осложнениям. Прекратите физическую нагрузку, обратитесь к врачам и не возобновляйте занятий спортом до полного восстановления.

Как лечить горло

Для скорейшего выздоровления не забывайте о правильном лечении и соблюдайте ряд рекомендаций.

Во-первых, будьте на связи со своим спортивным врачом и не принимайте препараты без консультации с ним. Даже «безобидные» на первый взгляд лекарства могут содержать запрещённые для атлетов вещества, антибиотики или элементы, негативно влияющие на мышцы и связки.

Во-вторых, в течение дня пейте больше тёплой воды, желательно щелочное питьё. Это может быть натуральная минеральная вода с высоким показателем pH.

В-третьих, при сильной боли используйте подходящие спортсменам спреи для местного применения. Они смягчают першение, облегчают боль в горле, помогают бороться с воспалениями и отёками. А ещё они удобны в использовании, как правило, действуют быстрее таблеток, которые нужно рассасывать продолжительное время.

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В-четвёртых, создайте условия для крепкого сна, восстанавливающего силы и здоровье. В этом помогут оптимальная температура и увлажнитель воздуха (поставьте рядом с кроватью). Тепло увеличит кровоток и облегчит боль, а влажный воздух успокоит раздражённое горло.

Как не стоит лечить горло

Неадекватное лечение затягивает восстановление, которое так необходимо перед соревнованиями. Чтобы не терять время, откажитесь от традиционных, но неэффективных методов:

избегайте варенья, мёда, чая с сахаром и другого сладкого. Оседая на стенках гортани, глюкоза создаёт благоприятную среду для жизни и размножения бактерий. Сахар раздражает воспалённую слизистую и при микротрещинах затягивает восстановление;

откажитесь от неподходящих напитков: молока (из-за повышенной жирности оно образует на стенках ротоглотки мешающую восстановлению плёнку), горячих напитков (они обжигают, вызывая ещё большее воспаление), соков (содержащаяся в них кислота раздражает слизистую), кофе и чёрного чая (кофеин пересушивает горло).

Профилактика

Соревнования и тренировки перед ними – момент наивысшего физического и психического напряжения, снижающего иммунитет. Поэтому подготовка к состязаниям должна включать не только тренировки «на износ», но и заботу об организме.

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Чтобы поддержать иммунитет, за две недели до важных стартов ограничьте контакты с фанатами и командой, меньше путешествуйте и больше отдыхайте, не общайтесь с заболевшими людьми. Одевайтесь по погоде и не переохлаждайтесь, регулярно промывайте носоглотку и пропейте курс натуральных общеукрепляющих препаратов по рекомендациям врача.

Как быть, если горло болит накануне соревнований

Будьте на связи со спортивным врачом и наставником, сообщайте им об изменениях состояния. Если симптомы «выше шеи», перейдите на облегчённые тренировки и не перенапрягайтесь. Если симптомы «ниже шеи», перестаньте тренироваться и обратитесь к врачу за лечением. Лечитесь правильно: используйте подходящие спреи от боли, пейте тёплую воду и щелочные напитки, не принимайте препараты без консультации с врачом. Откажитесь от сладкого, кофеина, молока, горячих напитков и соков. Занимайтесь профилактикой: больше отдыхайте, не переохлаждайтесь, пейте витамины.