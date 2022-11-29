Как сохранить здоровье в период холодов. 10 самых эффективных природных антибиотиков

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Антибиотики — это вещества, которые позволяют нам устранить из организма болезнетворные бактерии. Природа производит эти вещества в больших количествах и различных типах, что позволяет нам легко и естественным образом укреплять иммунную систему, включив их в рацион, без обращения к искусственным аналогам.

Антибиотики бывают синтетические и натуральные

Проблема искусственно созданных антибиотиков в том, что бактерии их быстро распознают и становятся устойчивыми к различным фармакологическим штаммам (подтип микроорганизма). Это происходит в основном из-за их неправильного использования и злоупотребления.

Фото: istockphoto.com

К природным антибиотикам не появляется сопротивляемость бактерий. Потому что продукт, который содержит антибактериальные вещества, в своём составе имеет ещё и огромное количество «вспомогательных ингредиентов», например, флавоноиды и полифенольные соединения или антиоксиданты и натуральные витамины. Тем самым комплексно, а не выборочно влияя на организм.

Таким образом, природные антибиотики помогают при вспомогательном лечении определённых лёгких заболеваний или для защиты нашей иммунной системы, а также для профилактики сезонных инфекционных заболеваний, таких как простуда или грипп.

Можно ли заменить синтетические антибиотики на натуральные

Важно понимать, что как природные, так и искусственные антибиотики должны использоваться должным образом в зависимости от типа заболевания. То есть лечение должно проводиться в соответствии с назначениями врача. Фитотерапию (травничество) не стоит проводить без одобрения соответствующего специалиста.

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Стоит отметить, что природные антибиотики направлены на общую защитную функцию иммунитета, а не на борьбу с конкретной инфекцией. Каждый из них обладает специфическими особенностями, которые стоит учитывать, прежде чем использовать их для коллекции или профилактики заболеваний.

Акация

Лечебные характеристики данного растения связаны с наличием в их древесной части таких веществ, как:

танины;

фитостерины;

дубильные соединения.

Всё это является отличным натуральным антисептиком для организма, а также обладает обволакивающими и заживляющими свойствами.

В цветках культуры сосредоточены гликозиды (органические соединения), эфир антрониловой кислоты, а также ароматические масла и органические кислоты.

В лиственной части растения присутствуют флавоноиды и их гликозиды, а именно — акациин, робинин и акацетин, пектины, различные минеральные соединения, ретинол и аскорбиновая кислота.

Польза этого растения заключается в насыщенном составе и способности сорбировать и выводить вредные вещества.

Меры предосторожности: бесконтрольный приём и несоблюдение дозировки может нанести вред здоровью. Требует консультации врача, как и в случае с нижеперечисленными природными антибиотиками.

Чеснок

Благодаря витаминам C, B, D, PP и большому количеству серы в составе чеснок улучшает процессы пищеварения, стимулирует кроветворение, усиливает образование и выделение желчи, тем самым снижает содержание холестерина и сахара в крови, благоприятно действует на обмен веществ.

Фото: unsplash.com/@alubavin

При наружном применении, особенно в свежем виде, помимо противомикробного действия, чеснок способен проявлять свойства антигистаминного, анальгезирующего, противозудного вещества. А ещё сера в составе продукта улучшает соединительную ткань, хрящи, суставы, сухожилия и стимулирует рост волос.

Меры предосторожности: может вызвать тошноту и рвоту при употреблении в больших количествах.

Эхинацея

Считается природным адаптогеном, то есть активизирует ресурсы организма. В медицине используется всего три вида эхинацеи – узколистная, бледная и пурпурная, причём последняя чаще всего.

У эхинацеи очень богатый состав:

рутин и кверцетин — флавоноиды, вещества, обладающие противовоспалительными свойствами;

полисахариды — не только дополнительный источник энергии, но и защита стенок органов от механических повреждений, и препятствуют проникновению вирусов в клетки;

сапонины — обладают антиоксидантными свойствами и слабой противогрибковой активностью;

оксикоричные кислоты — например, кофейная, обладает противовирусным действием.

В состав листьев входят некоторые специфические антиоксиданты и гликозиды, которые присутствуют только в эхинацее – например, эхинацин, эхинологн, эхинакозид, обладающие антибактериальной активностью.

Эхинацея способствует повышению природного иммунитета, поскольку активизирует фагоциты (так называются защитные клетки самой иммунной системы).

Меры предосторожности: растение является стимулятором иммунной системы, поэтому следует избегать высоких дозировок и длительного применения.

Эвкалипт

Самый ценный компонент листьев этого растения — эфирное масло, содержащее цинеол (окись метана) — мощный природный антисептик.

Фото: istockphoto.com

Кроме цинеола, растение содержит дубильные вещества, кумаровую кислоту, галлотанины, а также коричную кислоту, богато полезными микроэлементами.

Благодаря такому богатому составу растение имеет свойства широкого диапазона:

антисептическое и бактерицидное. Органические углеводороды аромадендрен и фелландрен, контактируя с молекулами кислорода, образуют озон (О3). Он уничтожает многие болезнетворные бактерии внутри организма и на кожных покровах, в том числе мутировавшие формы, устойчивые к антибиотикам;

антипаразитарное действие. Эвкалипт способен уничтожать гельминтов и используется для изгнания паразитов, эффективен против взрослых особей и яиц;

успокоительное и обезболивающее действие, в том числе при болях, вызванных спазмами.

Вещества, содержащиеся в эвкалипте, нормализуют выработку инсулина поджелудочной железой, что способствует снижению сахара в крови.

Меры предосторожности: приём четырёх-пяти капель эфирного масла в чистом виде токсичен. Масло может вызвать раздражение, если оно наносится непосредственно на кожу. Приём избытка чая может вызвать спазмы кишечника.

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Семя грейпфрута

Семена грейпфрута отличаются высоким содержанием антиоксидантов (биофлавоноидов), которые запускают механизм очищения организма от свободных радикалов и формируют своеобразный щит, оберегающий организм от целого ряда заболеваний, вызванных окислительным стрессом.

Семена содержат антиоксидант гесперидин, усиливающий иммунную защиту, а также витамин C, токоферол, лиминоиды, стерины, лимонную кислоту и огромное количество минералов.

Экстракт семян грейпфрута обладает антибактериальным лекарствами. Например, против Candida Albicans – это грибок, развивающийся в пищеварительном тракте, провоцируя патологии пищеварения.

Фото: unsplash.com/@aniawld

Результаты исследований, обнародованные в издании «Журнал альтернативной и комплементарной медицины», говорят о том, что экстракт грейпфрута способен проявлять активность против более чем 800 штаммов вирусов и бактерий, 100 штаммов грибов и различных паразитов.

Меры предосторожности: экстракт семян грейпфрута должен быть разбавлен перед использованием. Длительное использование может убить все кишечные бактерии, в том числе и хорошие. Даже разбавленный экстракт может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Имбирь

Мощный натуральный антибиотик. Этот корень можно есть свежим, добавлять в пищу или использовать как специи и приправы в виде порошка. Настой и чай из имбиря полезны для лечения и профилактики гриппа, боли в горле, кашля и простуды.

В составе корня содержится множество биологически активных компонентов, имеющих как антибактериальные свойства, так и общеукрепляющие:

зингиберены и сесквитерпены – вещества, относящиеся к обширному классу терпенов (углеводородов). Их можно использовать в качестве закрепителей запахов, а также при производстве некоторых лекарственных средств, например, антигельминтных медикаментов;

цинеол или метановая окись (также известная под устаревшим названием эвкалиптол *) – входит в состав антисептических, а также отхаркивающих средств, используемых в медицине для лечения ОРЗ (острые респираторные заболевания) и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции);

цитраль – компонент противовоспалительных и антисептических лекарственных средств.

Именно цитраль в большинстве своём определяет целебные свойства имбиря. Данное вещество способно положительно влиять на кровяное давление, является сырьём для дальнейшего синтеза витамина А, а также входит в состав лекарственных средств, эффективно помогающих в лечении некоторых офтальмологических заболеваний. Незаменим для детей, у которых наблюдается такое заболевание, как внутричерепная гипертензия.

Меры предосторожности: избегайте больших доз.

Мёд

Это не только вкусное лакомство. В его составе есть масса микроэлементов, витаминов и минералов, оказывающих положительное воздействие на организм.

Многие микроэлементы находятся в мёде в такой же концентрации и в таком же соотношении друг с другом, как и в крови человека. Но наряду с витаминами и микроэлементами в нём присутствуют бактерицидные, ароматические и другие вещества.

Фото: unsplash.com/@avatyler

С точки зрения химии продукт является многокомпонентным раствором с уникальными свойствами. Например, раствор мёда, приложенного к сухой ране, негативно действует на размножающиеся в ней микроорганизмы, тем самым работая как лёгкий антибиотик.

Если мёд развести небольшим количеством воды, в нём активируется ферментная система, конечным продуктом работы которой является перекись водорода — известный антисептик.

Меры предосторожности: есть три случая, когда мёд может быть вредным:

если пчёлы делают мёд из ядовитых растений (иногда сырой мёд может иметь споры ботулизма), которые могут быть очень опасны для детей в возрасте до одного года;

аллергия на пчелиные укусы;

непереносимость фруктозы.

Шалфей

Эта трава обладает ярко выраженной антиоксидантной способностью, защищая клетки от воздействия свободных радикалов.

Розмариновая кислота, содержащаяся в шалфее, легко всасывается организмом из желудочно-кишечного тракта. Попадая в организм, она уменьшает воспалительные реакции и воздействует на организм как антиоксидант.

Поэтому употребление шалфея в качестве приправы полезно людям с разного рода воспалительными состояниями, в том числе ревматоидным артритом и воспалениями дёсен.

Фото: istockphoto.com

Во все времена чай и настой из шалфея был известен как средство против лихорадки, а также как успокоительное при чрезмерных возбуждениях. Лучше всего свои лечебные свойства трава проявляет, если целебные напитки пить небольшими порциями, но часто.

Меры предосторожности: не рекомендуется принимать шалфей во время беременности или в период грудного вскармливания.

Можжевельник

Растение считается мощным природным диуретическим (усиливающий выделение мочи) и антиоксидантным средством. Из плодов можжевельника изготавливаются настойки и отвары, которые прописываются при продолжительном воспалительном процессе мочевыделительной системы. Его эффективно использовать при наличии инфекции в почках, повышенной отёчности и для дезинфекции мочевыводящих путей.

Препараты на основе данного растения, а также растение в свежем виде способны:

стимулировать аппетит;

устранять тошноту, изжогу;

справляться с диареей и газообразованием.

Также растение характеризуется успокаивающим действием, расслабляет нервную систему.

Можжевельник оказывает благотворное воздействие на дыхательную систему. Растение способно понижать вязкость мокроты. При этом оно помогает при болезнях бронхов.

Применяются препараты из можжевельника и в борьбе с микробами. Они способны лечить кожные покровы при дерматите, экземе, язвах. Ополаскивания ротовой полости при воспалении дёсен и зубов снижает количество патогенных бактерий в ротовой полости.

Меры предосторожности: избегать его приёма в случае острых заболеваний почек, воспаления желудка, во время беременности. Высокие или длительные дозы могут раздражать почки.

Орегано (душица)

Масло орегано эффективно при лечении около 25 бактерий, в том числе тех, которые сопротивлялись химическим антибиотикам. Оно отлично подходит для пациентов с кишечными инфекциями, брюшным тифом, инфекциями мочевыводящих путей, кожными инфекции и язвами. Но только как вспомогательное средство и только по назначению врача.

Продукт также защищает от простуды, уменьшает воспаление при ранах или укусах животных, а также нейтрализует яд пчёл, змей и пауков.

Фото: istockphoto.com

Душица чаще всего используется в качестве дезинфицирующего и противовоспалительного средства. Производит отхаркивающее, потогонное и желчегонное действие, снижает артериальное давление.

Меры предосторожности: совсем не безопасно данное масло при острых воспалительных заболеваниях кишечника или гиперактивности иммунной системы. Концентрат масла является мощным стимулятором иммунной системы, а также может обжигать слизистую желудочно-кишечного тракта.