Ранние подъёмы и йога: в гостях «Чемпионата» — актёр и музыкант Антон Лаврентьев. LIVE

Спортивный портал «Чемпионат» продолжает первый сезон «Испытано на себе» — новое Lifestyle-шоу, в котором звёздные герои делятся личным ЗОЖ-опытом. Эксперименты гостей проходят проверку экспертов, а сами они показывают, на что способны, в спортивной части шоу!

28 февраля выйдет новый выпуск. Герой — актёр, музыкант и ведущий шоу «Орёл и решка. Шопинг» — Антон Лаврентьев. Он расскажет о занятиях аштанга-йогой, похудении на 15 кг и ранних подъёмах: «Я рассматриваю ежедневную практику как возможность обнулиться, выйти в то состояние, где инстинкты будут удовлетворены». А ещё прямо в студии исполнит для вас одну из своих композиций.

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