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Антон Лаврентьев: кто это, чем занимается

Ранние подъёмы и йога: в гостях «Чемпионата» — актёр и музыкант Антон Лаврентьев. LIVE
Алия Нургалеева
Интервью с музыкантом Антоном Лаврентьевым
Аудио-версия:
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Выходит новый выпуск шоу «Испытано на себе».

Спортивный портал «Чемпионат» продолжает первый сезон «Испытано на себе» — новое Lifestyle-шоу, в котором звёздные герои делятся личным ЗОЖ-опытом. Эксперименты гостей проходят проверку экспертов, а сами они показывают, на что способны, в спортивной части шоу!

28 февраля выйдет новый выпуск. Герой — актёр, музыкант и ведущий шоу «Орёл и решка. Шопинг» — Антон Лаврентьев. Он расскажет о занятиях аштанга-йогой, похудении на 15 кг и ранних подъёмах: «Я рассматриваю ежедневную практику как возможность обнулиться, выйти в то состояние, где инстинкты будут удовлетворены». А ещё прямо в студии исполнит для вас одну из своих композиций.

Предлагаем смотреть интервью вместе в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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