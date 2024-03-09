Выяснили, как есть блины без вреда для фигуры и что делать, чтобы побеждать в народных забавах.

Масленица-2024: как отмечать один из самых «вкусных» праздников в году?

Масленица – праздник знакомый, наверное, всем жителям страны. Торжество длится целую неделю, не заметить его сложно. Ежегодно проходят яркие и шумные гуляния, а блины разлетаются сотнями. Какие традиции у праздника? На какие даты он выпадает в 2024 году? Как отметить праздник правильно? Вопросов много, постараемся дать ответы на все.

Когда Масленица в 2024 году?

В 2024 году масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта.

Однако это не фиксированные даты. Праздник проходит за неделю до Великого поста, за 56 дней до Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.

Начиная с понедельника и до среды (13 марта) пройдёт так называемая Узкая Масленица, когда отмечания не носят крупный характер, а уже после, с четверга по воскресенье, будут праздновать Широкую Масленицу.

В последний день праздника 17 марта народные гуляния носят самый крупный характер. У православных верующих это также Прощёное воскресенье, а с понедельника 18 марта начнётся Великий пост.

Фото: istockphoto.com / JackF

История праздника

В древние времена праздник проходил в фиксированные даты, 21-28 марта, то есть начинался со дня солнцестояния и продолжался неделю. Наши предки провожали зиму и встречали весну. Так было до принятия христианства на Руси.

Масленица берёт свои истоки от восточных славян, которые были язычниками и в день весеннего солнцестояния совершали ряд обрядов для привлечения хорошего урожая, тёплой погоды и прощания с зимой. Всю неделю шли гуляния, народ наряжался, танцевал и пел. Популярными были катание на санях в упряжках и с ледяных горок, кулачные бои, поедание блинов, взбирание на столб за подарками и поджигание чучела.

После принятия христианства празднование стало проходить перед Великим постом, в который необходимо входить с чистой душой и телом. Поэтому какие-то традиции изменились или вовсе пропали, а какие-то, наоборот, появлялись. Так, православные люди в период Масленицы не едят мясо, начиная подготовку к посту, а кулачные бои теперь не проводятся.

Фото: istockphoto.com / Igor Nikushin

Традиции и обычаи Масленицы

Раньше Масленица отмечалась семь дней, каждый из которых включал в себя определённые традиции и даже имел собственное название. Расскажем подробнее про каждый из них.

Встреча (11 марта). В понедельник в деревнях заканчивали делать снежные горки и лепить сооружения из снега. Народ начинал вовсю готовиться к празднику: мастерили чучело, пекли блины. В давние времена первый блин всегда отдавали нуждающимся, птицам или бродячим животным. Также именно в этот день сваты ходили в гости друг к другу. Заигрыши (12 марта). По обычаям, во вторник проходили смотрины невест. Девушки общались с парнями, а родители договаривались об их браке. Если всё складывалось удачно, свадьба назначалась на Красную горку. В 2024 году она пройдёт 12 мая. Лакомки (13 марта). Среда – последний день Узкой Масленицы. Зятья ходили в гости к тёщам, которые, в свою очередь, должны были гостеприимно принять их и накрыть большой стол. Обязательно с блинами. Разгуляй (14 марта). Четверг – первый день Широкой Масленицы, а значит, и начало больших гуляний. По старому поверью, отсиживаться дома не стоило, считалось, что это принесёт несчастье. Народ участвовал в прыжках через костёр, в катаниях на санях, да и просто в развлечениях. Тёщины вечерки (15 марта). В пятницу тёщи с подругами наносили ответный визит зятьям. Хозяйки дома также должны были напечь блинов и подготовить много угощений. Золовкины посиделки (16 марта). В субботу невесты звали к себе подруг, родственников жениха. Особенно важно было пригласить сестру будущего супруга (золовку) и подарить ей подарок. Прощёное воскресенье (17 марта). В последний день Масленицы люди просили прощения за то, что сказали или сделали не так. Эта традиция сохранилась и в наши дни. Также воскресенье было последним днём, когда можно было употреблять непостные продукты. Остатки доедали, раздавали бедным или сжигали, поскольку дать продуктам испортиться считалось дурной приметой. Днём народ ходил в баню, а вечером приходили на площадь провожать зиму и встречать весну – то есть смотреть, как жгут чучело Масленицы, смастерённое в начале недели.

Фото: istockphoto.com / Sapozhnikov Pavel

Как отмечают Масленицу сейчас?

Как мы уже говорили ранее, некоторые традиции и развлечения со временем изжили себя. Однако некоторые до сих пор с нами и продолжают радовать во время празднования Масленицы. Конечно, сейчас они носят совершенно другой характер, но без них праздник не был бы таким, каким мы его знаем.

Вот что можно и даже нужно сделать на Масленицу в наши дни.

Взобраться на столб. Зрелищность такого соревнования даже не стоит обсуждать. Высокий деревянный столб с призами на вершине, покорить его не так просто, а наблюдают за этим все участники гуляний. В древности это было также и духовным поднятием от земли к небу. Тот, кому удалось взобраться, получал материальный дар от божества.

Зрелищность такого соревнования даже не стоит обсуждать. Высокий деревянный столб с призами на вершине, покорить его не так просто, а наблюдают за этим все участники гуляний. В древности это было также и духовным поднятием от земли к небу. Тот, кому удалось взобраться, получал материальный дар от божества. Нарядиться в традиционные костюмы . Многие наряжаются для гуляний, выбор одежды определён тем, что у праздника очень глубокие корни, и традиционные русские наряды подходят как никогда.

. Многие наряжаются для гуляний, выбор одежды определён тем, что у праздника очень глубокие корни, и традиционные русские наряды подходят как никогда. Сжечь чучело. Эта традиция берёт своё начало, как и сам праздник, в язычестве. В первые дни его делали из соломы и старой одежды, возили на санях, а потом устанавливали на площади. Чучело, имя которого Масленица, сжигали, чтобы окончательно проститься с зимой, встретить весну и привлечь урожай. Сейчас этот ритуал сохранился, он уже не несёт в себе того смысла, но поджигание чучела – один из наиболее ярких символов Масленицы.

Эта традиция берёт своё начало, как и сам праздник, в язычестве. В первые дни его делали из соломы и старой одежды, возили на санях, а потом устанавливали на площади. Чучело, имя которого Масленица, сжигали, чтобы окончательно проститься с зимой, встретить весну и привлечь урожай. Сейчас этот ритуал сохранился, он уже не несёт в себе того смысла, но поджигание чучела – один из наиболее ярких символов Масленицы. Напечь блинов. Масленицу без этого лакомства уже просто невозможно представить. Рецептов теста и начинок существует огромное множество, и у многих наверняка есть самый любимый. Однако некоторые боятся есть блины из-за их влияния на фигуру. Но не переживайте! Ниже расскажем, как есть их правильно и не потерять форму.

Как сделать блины полезнее?

Наталья Гамаюнова кулинар, эксперт Shopping Live «Помните, что есть и полезные вариации этого блюда».

Нельзя сказать, что блины невероятно вредны для фигуры. На изменения в теле влияют не конкретные продукты или блюда, а их калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов в рационе. Можно набрать вес, даже питаясь гречкой и отварной курицей, если не следить за размером порций и разнообразием употребляемой еды. Во всём нужна мера — несколько вкусных блинов на завтрак два-три раза в месяц не испортят форму и смогут зарядить вас энергией и хорошим настроением на весь день.

Основной «вред» блинов кроется в большом количестве углеводов, которое можно компенсировать, убрав перекус чем-то сладким в середине дня и добавив к блинам любую начинку с высоким содержанием белка. Ещё один «грех», в котором обвиняются блины — их жирность. Эта проблема тоже легко решается — попробуйте не жарить их в обилии масла, а выпекать, слегка смазав сковороду альтернативным маслом, например авокадо или кокоса.

Фото: istockphoto.com / Qwart

Также можно изменить состав самого теста. В первую очередь стоит попробовать блины из овсяной или гречневой муки — овёс и гречиха содержат меньше крахмала и больше грубых волокон, которые положительно влияют на пищеварение. Кроме того, эти крупы имеют более богатый состав полезных веществ, необходимых нашему организму. Не обязательно покупать ПП-муку — её можно легко сделать самостоятельно, измельчив крупу блендером.

Ещё один вкусный и полезный вариант — блины с добавлением брокколи или кабачка. Овощи можно отварить и измельчить в однородную массу, сделав основой теста. Если же вы не хотите усложнять готовку, заверните эти продукты в блин как начинку или положите рядом на тарелку — клетчатка принесёт чувство насыщения и позволит не переборщить с углеводным блюдом.

Три идеальные и питательные начинки для блинов — натуральный йогурт без добавок, красная икра и ломтик красной слабосолёной рыбы. Обязательно подавайте к ним слайсы свежего огурца — так вкусы раскроются ещё ярче, а организм получит клетчатку.

Когда очень хочется сладких блинов, можно полить их обычной сгущёнкой — если не пытаться съесть всю банку топпинга за раз, фигура не пострадает. Но ещё лучше смешать одну ложку сгущёнки с тремя ложками йогурта. Это значительно снизит калорийность приёма пищи и сделает его более сбалансированным. Также можно использовать нежирную сметану или умеренное количество мёда. Отлично дополняет блины и домашний джем из замороженной земляники или других ягод.

Фото: istockphoto.com / Svetlana Denisova

Как залезть на столб на Масленице?

Мы уже рассказывали про масленичные традиции. Остановимся подробнее на взбирании на столб. Даже для развлечений на праздники требуется хорошая физическая подготовка, без неё отдых и веселье могут обернуться неприятными последствиями в виде травм и ушибов. Но если грамотно подойти к тренировкам и держать фокус на цели, успех неизбежен.

Андрей Нагибин лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» «В Сети много видео с покорением столба на масленичном гулянии. Удивительно, но эта забава подвластна не только мужчинам и детям, но и женщинам и даже пожилым людям. Появляются резонные вопросы. Как они это делают? Какими физическими качествами нужно обладать? И возможно ли подготовиться к взбиранию на столб? Спойлер: можно».

Сначала разберём стили покорения столба, самый распространённый — «гусеница». Его особенность в том, что человек обхватывает ствол дерева ногами и руками одновременно. Скрещивая ноги, он удерживает себя на бревне, а руками подтягивает тело вверх, потом к рукам приближает ноги и так постепенно поднимается к вершине. Со стороны похоже на движение гусеницы.

Для освоения этого стиля нужно укрепить несколько мышечных групп. Для подъёма наверх – руки: трицепс, бицепс, плечи, трапецию и мышцы спины. Важно выполнять упражнения в статодинамической форме, чтобы сформировались необходимые мышечные волокна, способные выполнять необходимую нагрузку и удерживать человека, обхватившего столб.

Фото: istockphoto.com / olgalngs

Статодинамические упражнения – это упражнения, при выполнении которых мышцы постоянно напряжены, амплитуда сокращена.

Для фиксации на столбе необходима гибкость в тазобедренном суставе, с возможностью обхватить столб ногами, скрестить их и плотно прижаться к поверхности. Если у вас лишний вес и выпирающий живот, выполнить эту задачу будет сложно, но возможно, если заранее начать подготовку.

Тренировки

Лучше проводить не менее четырёх тренировок в неделю, разделяя упражнения по группам мышц. Например, понедельник и четверг сделать днями рук и спины:

негативные подтягивания на перекладине – лучше на гравитоне или с помощью резинок, сохраняя как можно более длительное опускание в нижнюю точку; подъём гантелей через стороны, с удержанием 3-5 секунд в высшей точке; подъём гантелей или штанги стоя на бицепс; обратные отжимания от скамьи или отжимания с узкой постановкой рук.

Фото: istockphoto.com / Zastavkin

Во вторник и пятницу – тренировки мышц ног и груди, все упражнения лучше выполнять с лёгким весом. Ключевая задача — удерживать максимальную амплитуду с сохранением техники выполнения упражнения, задерживаясь на 3-5 секунд в крайних точках.

Глубокие приседания со штангой или гантелями; выпады вперёд, назад и в стороны (чередование); отжимания на брусьях или от пола и разводка гантелей лёжа; планка на прямых руках или на локтях.

Если вы можете подтянуться 8-10 раз на перекладине и у вас нет лишнего веса, при грамотном подходе через 3-4 недели регулярных тренировок вы сможете подготовиться к подъёму на столб.

Также есть несколько практических рекомендаций, которые помогут взобраться наверх:

Минимум одежды в ключевых местах соприкосновения со столбом. Ноги и руки должны быть свободны от ткани, потому что она скользит. Резкий старт. Важен первый импульс, который вы дадите, оттолкнувшись от земли. Лучше изначально зафиксироваться на столбе как можно выше и продолжить действие, используя энергию от этого импульса. Смотреть только на цель. Не надо проверять, как далеко вы от земли, лучше фокусироваться на цели, что даст вам дополнительный стимул и силы для достижения результата.

Что можно и нельзя делать на Масленицу?

Масленица – очень душевный, тёплый и, самое главное, «вкусный» праздник. В это время принято печь блины, ходить в гости или принимать их у себя. Отличный повод собраться в компании друзей или родственников и провести время вместе.

Масштабную работу по дому во время Широкой Масленицы лучше отложить на потом. С четверга по воскресенье стоит уделять время только готовке и мелким делам.

Также в этот период тем, кто собирается поститься, стоит ограничить употребление мяса. А в воскресенье масленичной недели лучше и вовсе отказаться от животного белка.

Ну и, конечно же, не стоит ругаться и злиться. Сам праздник говорит о том, что сложное время зимы уходит и наступает долгожданная весна. Так что лучше провести это время на позитиве, поучаствовать в народных гуляниях и наесться вкусных блинов.

Теперь вы знаете всё про традиции Масленицы и как отпраздновать её с максимальной пользой и весельем. Хороших вам гуляний, приятного отдыха и аппетитных угощений!