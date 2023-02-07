Что приготовить на Масленицу, кроме блинов? Рецепт рыбного плова и ленивой шарлотки

Уже совсем скоро начнётся Масленица – праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. Традиционно это событие ассоциируется с блинами, но, конечно, разнообразить своё меню можно и другими блюдами. Предлагаю приготовить ленивую шарлотку и рыбный плов.
Ленивая шарлотка
Ингредиенты:
яблоки – 1 кг;
сметана – 1,5 ст. л.;
соль – щепотка;
яйцо куриное – 6 шт.;
мука – 1 стакан;
сахар – 1 стакан;
разрыхлитель теста – 1/2 ч.л.
Что приготовить из яблок без пшеничной муки, рассказали в предыдущем материале.
Приготовление:
Шаг 1.
Яйца взбить в миксере или венчиком, добавить сметану и взбить ещё в течение пяти минут.
Шаг 2.
Смешать муку, предварительно просеянную через сито, соль, сахар и разрыхлитель теста. Постепенно, тщательно перемешивая, добавить в яйца со сметаной.
Фото: istockphoto.com
Взбить до однородной массы, накрыть пищевой плёнкой и оставить в тёплом месте.
Шаг 3.
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками.
Фото: istockphoto.com
Шаг 4.
Форму для пирога смазать сливочным маслом. Силиконовую форму тоже можно смазать, чтобы края не получились сухими, а приобрели золотистый цвет.
Шаг 5.
Нарезанные яблоки перемешать с тестом и переложить в форму для запекания. Далее поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запечь в течение 15 минут.
Фото: istockphoto.com
Затем температуру понизить до 170 градусов и запекать в течение 20–30 минут. Проверить готовность пирога можно с помощью деревянной шпажки. Если она осталась сухой, пирог готов.
Рыбный плов
Ингредиенты:
толстолобик (целая рыба) – 3 кг;
куркума – 10 г;
карри – 5 г;
соль – 15 г;
перец чёрный молотый – 3 г;
тимьян свежий – 3 веточки;
рис — 300 г;
морковь – 50 г или одна маленькая морковь;
лук репчатый – 100 г или 1 средняя луковица;
перец чили свежий – 1 шт.;
чеснок – 1 головка.
Здесь найдёте рецепт рыбы на пару и стручковой фасоли с чесноком.
Приготовление:
Шаг 1.
Рис промыть и оставить в воде. Лук и морковь почистить и нарезать кубиком 0,5 см.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Обжарить овощи и добавить рис, чеснок, тимьян и перец чили. Далее добавить воды, чтобы слегка накрыть рис. Оставить готовиться на среднем огне. Посолить в конце.
Шаг 3.
Рыбу очистить от чешуи, удалить кишки и жабры, промыть под проточной водой и просушить с помощью бумажного полотенца.
Фото: istockphoto.com
Сделать надрезы поперёк всей рыбы по пять-семь штук с каждой стороны.
Шаг 4.
Смешать куркуму, карри, соль, перец чёрный, тимьян и натереть ими рыбу со всех сторон.
Шаг 5.
Рыбу нафаршировать готовым рисом с овощами, перцем чили и чесноком.
Фото: istockphoto.com
Выложить на противень, предварительно постелив пергамент, а сверху накрыть фольгой так, чтобы она не касалась рыбы. Например, воткнуть в рыбу шпажки или зубочистки.
Шаг 6.
Поставить противень с рыбой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекать в течение 20–30 минут. Затем снять фольгу и запекать ещё 10–15 минут.