Эти два блюда разрешены в праздник.

Что приготовить на Масленицу, кроме блинов? Рецепт рыбного плова и ленивой шарлотки

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Уже совсем скоро начнётся Масленица – праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. Традиционно это событие ассоциируется с блинами, но, конечно, разнообразить своё меню можно и другими блюдами. Предлагаю приготовить ленивую шарлотку и рыбный плов.

Ленивая шарлотка

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

сметана – 1,5 ст. л.;

соль – щепотка;

яйцо куриное – 6 шт.;

мука – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

разрыхлитель теста – 1/2 ч.л.

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Приготовление:

Шаг 1.

Яйца взбить в миксере или венчиком, добавить сметану и взбить ещё в течение пяти минут.

Шаг 2.

Смешать муку, предварительно просеянную через сито, соль, сахар и разрыхлитель теста. Постепенно, тщательно перемешивая, добавить в яйца со сметаной.

Фото: istockphoto.com

Взбить до однородной массы, накрыть пищевой плёнкой и оставить в тёплом месте.

Шаг 3.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками.

Фото: istockphoto.com

Шаг 4.

Форму для пирога смазать сливочным маслом. Силиконовую форму тоже можно смазать, чтобы края не получились сухими, а приобрели золотистый цвет.

Шаг 5.

Нарезанные яблоки перемешать с тестом и переложить в форму для запекания. Далее поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запечь в течение 15 минут.

Фото: istockphoto.com

Затем температуру понизить до 170 градусов и запекать в течение 20–30 минут. Проверить готовность пирога можно с помощью деревянной шпажки. Если она осталась сухой, пирог готов.

Рыбный плов

Ингредиенты:

толстолобик (целая рыба) – 3 кг;

куркума – 10 г;

карри – 5 г;

соль – 15 г;

перец чёрный молотый – 3 г;

тимьян свежий – 3 веточки;

рис — 300 г;

морковь – 50 г или одна маленькая морковь;

лук репчатый – 100 г или 1 средняя луковица;

перец чили свежий – 1 шт.;

чеснок – 1 головка.

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Приготовление:

Шаг 1.

Рис промыть и оставить в воде. Лук и морковь почистить и нарезать кубиком 0,5 см.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Обжарить овощи и добавить рис, чеснок, тимьян и перец чили. Далее добавить воды, чтобы слегка накрыть рис. Оставить готовиться на среднем огне. Посолить в конце.

Шаг 3.

Рыбу очистить от чешуи, удалить кишки и жабры, промыть под проточной водой и просушить с помощью бумажного полотенца.

Фото: istockphoto.com

Сделать надрезы поперёк всей рыбы по пять-семь штук с каждой стороны.

Шаг 4.

Смешать куркуму, карри, соль, перец чёрный, тимьян и натереть ими рыбу со всех сторон.

Шаг 5.

Рыбу нафаршировать готовым рисом с овощами, перцем чили и чесноком.

Фото: istockphoto.com

Выложить на противень, предварительно постелив пергамент, а сверху накрыть фольгой так, чтобы она не касалась рыбы. Например, воткнуть в рыбу шпажки или зубочистки.

Шаг 6.

Поставить противень с рыбой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекать в течение 20–30 минут. Затем снять фольгу и запекать ещё 10–15 минут.