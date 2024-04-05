Психолог рассказала, как определить свой уровень токсичности

Если кажется, что вы притягиваете неприятных людей, стоит обратить внимание на себя.

В последнее время в психологии часто упоминается термин «токсичность», подразумевающий качество человека, которое заставляет остальных чувствовать себя некомфортно в его компании. По этой причине мы отчаянно учимся правильному общению с подобными экземплярами, чтобы не поддаваться их дурному влиянию. Однако истинное положение дел слегка расходится с клише.

Татьяна Василькова эксперт по коммуникациям, психолог «Если вы уверены в том, что окружены токсичными людьми, задумайтесь… Почему так происходит? Давайте узнаем, откуда «растут ноги» у токсичности и при чём здесь наше собственное отношение к миру».

Токсичность как отражение в зеркале

Люди проявляются по отношению к нам так, как мы их видим. Если одного знакомого считать ленивым, а другого – глупым, оба продемонстрируют именно эти свойства. Всё потому, что каждый человек многолик и носит множество масок. Отсюда и возникает главный вопрос: почему рядом со мной кто-то начинает проявлять свои худшие, а не лучшие качества?

Возможно ли, что это происходит потому, что мы сами демонстрируем себя не с самой позитивной стороны и стараемся навесить ярлыки на окружающих? На самом деле, токсичность – это одна из масок боли и страха. То есть обычная самозащита.

Фото: Prostock-Studio / istockphoto.com

В чём суть?

Если вы хотите правильно и качественно общаться с токсичными людьми, задумайтесь о причинах их поведения, прежде чем ругать и оскорблять в глубине своей души. Вероятно, человек, который стоит рядом, не так уж и плох, но в силу определённых обстоятельств он вынужден показывать себя в столь некрасивом свете.

Увидеть в окружающих людях плохое всегда проще, чем хорошее. Но если наша позиция сводится к выискиванию недостатков, такое поведение доказывает, что мы сами не можем похвастаться важными душевными качествами: состраданием, милосердием, добротой и желанием помочь.

Уметь обнаруживать токсичность в людях могут только негативно настроенные личности, которым гораздо проще присваивать другим психологические ярлыки. Если вы видите остальных «плохими», пусть даже в глубине души, то, вероятно, сами являетесь по сути «энергетическими вампирами».

Токсичного человека может увидеть только токсичный человек. Вот почему светлые и позитивные люди за всю свою жизнь могут ни разу не столкнуться с теми, кто вызывает психологический дискомфорт в других.

Фото: GaudiLab / istockphoto.com

Как измерить свой уровень токсичности?

Воспользуйтесь следующей методикой. Возьмите листок бумаги и составьте список из 10 имён людей, которые, на ваш взгляд, являются самыми токсичными. Можно внести кого угодно: маму, шефа, соседку с нижнего этажа и так далее.

Теперь оцените токсичность каждого из этих людей по 10-балльной шкале, записав присвоенную цифру напротив имени. Далее выведите среднее арифметическое. Получившееся число и будет уровнем вашей личной токсичности.

Если вы постоянно находите в своём окружении крайне вредных людей, признайтесь себе в том, что сами являетесь не самым белым и пушистым. Считаете, что это не так? Тогда почему вы склонны видеть в окружающих только плохое, отказываясь копать глубже и учиться искать хорошее?

Правда, в которую никому не хочется заглядывать, заключается в том, что каждый человек создаёт себе подобное окружение. Если вы уверены, что попали в центр токсичной толпы, то, вероятно, не просто так.

Как только вы признаете этот простой, но очень неприятный факт, можно начинать работать над исправлением ситуации. Например, учиться видеть в людях хорошее, отказаться от ярлыков и негатива. В это сложно поверить, но банальная работа над личным мировоззрением может изменить многое и привести к вам нетоксичных и очень позитивных людей.