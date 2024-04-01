Сокровища Востока: 5 мест для расслабленного отдыха в Узбекистане

Там вы сможете отдохнуть и душой, и телом.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Если туристический треугольник Самарканд — Бухара — Ташкент считается «золотым», то пляжам и озёрным курортам Узбекистана больше подойдёт эпитет «серебряные». Сверкая на южном солнце, такой эффект драгоценного металла создаёт морская соль, которой на пляжах Средней Азии в избытке. О том, где сконцентрированы рекреационные и природные сокровища Узбекистана, расскажу ниже».

Озеро Судочье

Когда-то Судочье было крупным рыболовецким центром, настоящим полноводным озером посреди среднеазиатской пустыни. Но обмеление Аральского моря изменило его назначение: промысловая рыба отсюда ушла, и пришли птицы – фламинго, пеликаны, цапли, беркуты и ещё более двух сотен видов пернатых.

Удалённое от населённых пунктов и расположенное на пути миграции перелётных птиц Судочье стало локальным центром «дикого» туризма и бёрдвотчинга. На удобства и развлечения здесь рассчитывать не приходится, зато на невероятные виды, птичьи базары и полное уединение – ещё как.

Озеро Судочье Фото: uzbekistan.travel

«Нефритовые» озёра Урунгач

Система из двух озёр цвета благородного нефрита появилась в Угам-Чаткальском национальном парке из-за обвала скальных пород, образовавших естественную плотину. Вода в них, помимо удивительного цвета, радует кристальной чистотой и прозрачностью – всё благодаря естественным песчано-гравийным фильтрам.

Впрочем, довольно скромная температура воды может отпугнуть путешественников от купания. Что не отменяет возможности комфортно отдохнуть на живописных берегах озёр с палаткой, наслаждаясь роскошными горными панорамами из первого ряда.

Озёра Урунгач Фото: uzbekistan.travel

Водохранилище Чарвак

За ёмким топонимом Чарвак скрываются и ГЭС, и посёлок, но главное – расположенное рядом водохранилище с многочисленными пансионатами, базами отдыха и санаториями. Всё это – на отрогах западного Тянь-Шаня, по которым проходят трекинговые маршруты и экотропы.

Отдых на Чарваке не назовёшь ленивым, но запрос на перезагрузку и обновление он снимает на ура – достаточно провести пару дней на свежем горном воздухе в окружении умиротворяющих водопадов, каменных скал и снежных пиков.

Водохранилище Чарвак Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Аральское море

Аральское море, когда-то один из самых впечатляющих водоёмов Средней Азии, сегодня считается скорее жертвой масштабной экологической катастрофы и живым напоминанием о том, что ресурсы природы небезграничны.

Тем не менее отдых на Аральском море может стать поистине уникальным опытом. Он объединяет и солевые ванны, и джип-сафари в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато Устюрт, и совсем уж удивительные картины – например, кладбище кораблей. Пейзаж Аральского моря останется в нынешнем виде ещё совсем недолго – в планах засадить эти территории лесами к 2030 году. Так что поклонникам неформального туризма стоит поторопиться.

Аральское море Фото: AP/TASS

Заповедник Бадай-Тугай

Если во время путешествия пустынные пейзажи успеют наскучить, стоит заехать в заповедник Бадай-Тугай. После километров безжизненных горизонтов он предстаёт цветущим восточным оазисом в низовьях Амударьи. Созданный для сохранения популяции бухарских оленей заповедник ценится и людьми – не только туристами, но и местными жителями, которые приезжают сюда на пикники и фотосессии. Особенно впечатляет Бадай-Тугай в «золотой» час: идиллические условия для встречи закатов здесь создала сама природа.

Заповедник Бадай-Тугай Фото: uzbekistan.travel