Как дожить до 100 лет? В Израиле откроют первую в мире клинику долголетия

Государственный медицинский центр Шиба в Тель-Авиве, который уже на протяжении нескольких лет входит в топ-5 больниц мира, откроет отделение долголетия в своих стенах.

Новый проект был представлен в рамках ежегодной конференции долгожителей Sheba Longevity, где учёные обсудили достижения в области здравоохранения, генетического тестирования, питания и будущего искусственного интеллекта.

Первая в мире специализированная клиника долголетия в государственной больнице начнёт принимать пациентов в кампусе города Рамат-Ган в сентябре 2023 года. Центр сосредоточится на лечении людей в возрасте от 40 лет и старше, а особое внимание будет уделять таким областям, как познание, сон, хрупкость и менопауза.

Руководитель центра долголетия и директор отделения неонатологии профессор Ципи Штраус отметил, что проблема старения является международной проблемой и требует глобального сотрудничества. Клиника собрала лучших специалистов со всего мира, чтобы провести исследования и привнести в область инновационные технологии.

Подобные центры долголетия существуют по всему миру, но многие из них приватизированы и созданы для элиты, готовой тратить большие суммы. Израильская же клиника, по словам Штрауса, станет первым общественным центром долголетия.