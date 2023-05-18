Запустился сервис для бегунов, где собраны бесплатные маршруты и аудиосоветы профи

Сервис «PROбежка» в своём мобильном приложении и на сайте запускает «Спортмастер». Старт проекта приурочен к началу бегового сезона. Он дополнит уже существующий раздел с маршрутами для пробежек по Москве и другим городам России.

Главная особенность «PROбежки» — аудиоподкасты, где известные люди из мира бега рассказывают о своих любимых маршрутах для тренировок. Пока речь о Москве, но скоро подобные подкасты появятся и для бега по Санкт-Петербургу.

Среди звёздных гостей — чемпион России на марафонской дистанции и амбассадор «Спортмастер PRO» Степан Киселёв, амбассадор Demix Лиза Погудо и ряд других известных людей. Во время аудиоподкаста они не только делятся своими любимыми маршрутами, но и предлагают оптимальный формат тренировки с указанием времени разминки, изменениями темпа. Также вместе с ведущим Константином Каном спортсмены разговаривают на интересные и полезные темы, касающиеся бега.

Фото: istockphoto.com

Подкасты можно слушать не только на конкретном маршруте. Ведущий и гости обсуждают важные для каждого бегуна темы, шутят и делятся опытом. Поэтому выпуски интересно послушать при любой пробежке, в любом городе.

Длительность каждого подкаста составляет около часа. Для эффективной тренировки специальных беговых навыков не требуется. Занятия подобраны так, чтобы их мог выполнить и опытный бегун, и новичок. Особенно это важно для начинающих: чтобы тренировка прошла успешно и мотивация заниматься дальше не пропала, длительность разминки, изменения темпа, растяжки в конце тренировки были тщательно продуманы.

Планируется, что запуск сервиса поможет мотивировать больше бегунов-любителей и вовлечь их в тренировки. Участие звёздных гостей позволит новичку почувствовать, что он занимается бок о бок с известным спортсменом. Согласитесь, это вдохновляет!