Идеальный тандем: Prada переосмыслила дизайн культовых футбольных бутс adidas

Бренды объединились для создания игровых бутс. Первые снимки коллекции под названием adidas Football for Prada уже появились в Сети.

Марки не первый раз работают вместе, у них уже был небольшой общий запуск одежды. Но в этот раз всё по-другому. Теперь люкс заходит на территорию футбола. В общей капсуле всего три, культовые для adidas, модели: Predator Accuracy, Copa Pure и X Crazyfast. Правда, теперь у них совсем другой вид.

В лучших традициях Prada цвета очень сдержанные: белый, чёрный и серебристый, для деталей — красный. Материал — кожа, с которой часто работает люксовый бренд. Получилось новое прочтение классики спортивной обуви: настоящая коллаборация спортивных технологий и утончённого стиля. Возможно, теперь модные марки ещё более пристально обратят внимание на игру: такое количество настоящих звёзд и преданных фанатов сложно представить в каком-либо другом виде спорта.

Однако заполучить новинку не так просто, она будет в продаже всего пару дней – с 22 по 25 мая. Покупку можно совершить только в специальном приложении бренда, но даже там количество пар ограничено, так как коллекция лимитированная. Простым болельщикам остаётся только ждать футбольных турниров, чтобы рассмотреть бутсы поближе. Они однозначно имеют все шансы стать любимцами именитых спортсменов.