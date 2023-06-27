Девушкам на зависть: испанец установил новый мировой рекорд по бегу на каблуках

34-летний испанец Кристиан Роберто Лопес Родригес установил мировой рекорд. Он быстрее всех пробежал 100 метров на высоких каблуках.

Впечатляющее достижение бегуна состоялось, когда он преодолел спринт за 12,82 секунды, уступив всего лишь 3,24 секунды мировому рекорду Усэйна Болта. Ранее титул принадлежал немецкому спортсмену Андре Ортольфу. В 2019 году его время составило 14,02 секунды.

Кристиан Роберто Лопес Родригес Фото: @guinnessworldrecords

Для установки необычного чемпионства необходимо было пройти испытание в туфлях на высоком каблуке-шпильке. Высота должна быть не менее 7 см, а ширина кончика не более 1,5 см. Обувь на платформе категорически запрещена.

Созданные ограничения существенно влияли на устойчивость и скорость бега. Однако Кристиану удалось успешно перетерпеть сложности и ни разу не потерять равновесие. Он добавил:

Моя подготовка была тщательной и концентрированной. Мне очень трудно бегать с высокой скоростью на такой обуви. В Испании проводятся подобные соревнования. Они всегда проходят для меня успешно.

Кристиан Роберто Лопес Родригес Фото: @guinnessworldrecords

У самого спортсмена выявлен диабет 1-го типа. Основной целью установления рекорда было доказать, что люди с сахарной болезнью способны достигать таких же высот, что и обычный человек. Его достижение может послужить вдохновением для всех, кто сталкивается с подобными трудностями.