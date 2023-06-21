Мотивация высшего уровня: 80-летний мужчина пробежал 42,2 км на марафоне Ironman

Джордж Халс преодолел 42,2 км за 16 часов. На финише ему аплодировали все болельщики. 80-летний мужчина в очередной раз доказал, что у спорта не существует возрастных ограничений.

Гонка Ironman — это дистанция триатлона, состоящая из заплыва, велосипедной гонки и бегового отрезка. Результат Джорджа по времени, чуть более 16 часов, запросто мог принадлежать спортсмену среднего возраста. Всё это он сделал в условиях тропического климата Австралии — соревнование проходило в Квинсленде.

Ironman — популярный марафон, к которому даже профессиональные атлеты активно готовятся. Для многих преодолеть триатлон — мечта. Джордж показал, что эта гонка может поддаться в любом возрасте. Главное — несмотря на годы, не прекращать занятия спортом и сохранять позитивный настрой.

Джордж Халс Фото: @ironmanoceania

Перед последним, самым сложным, испытанием Халс сделал перерыв всего в 11 минут. По его признанию, ему удалось справиться с дистанцией благодаря внутреннему ритму. Он нашёл комфортный для себя темп и старался не сбиваться. После завершения испытания Джордж поблагодарил болельщиков в социальных сетях.

«Железным человеком» можно стать в любом возрасте. Теперь это доказанный факт.