Марафон, спринт и трейл: чем отличаются виды бега
Этот вид спорта — целая наука, в которой всё не так просто, как кажется.
Для новичков бег — это лёгкие тренировки в парках для поддержания физической формы. Для любителей и профи всё совсем иначе. Существует огромное количество вариантов бега, различающихся по специфике, дистанциям и местности.
Разберёмся в нюансах.
Для того чтобы не рисовать сложных таблиц и не создавать интерактивных презентаций, определим, что заниматься можно:
- на стадионе;
- вне стадиона;
- в зале.
Теперь, когда у нас есть своеобразный «скелет» знаний, добавим деталей.
Фото: istockphoto.com
Стадион
Все спортивные объекты в городе позволяют проводить тренировки на разные виды бега и дистанции.
Спринт — 60–400 метров. Этот вид часто используют как один из нормативов для подготовки атлетов.
Бег с барьерами – атлету нужно преодолевать барьеры, которые расставлены по всей дистанции. Летом забеги проходят на 110 метров — у мужчин, на 100 метров — у женщин. Зимой соревнования проходят на 50–60 метров в крытых манежах.
Часовой бег — бегуны стараются преодолеть максимально возможное для них расстояние за час.
Бег с препятствиями — не путать с бегом с барьерами. Соревнование непредсказуемо и сразу определить победителя не получится. Спортсмены бегут 3000 метров на открытом стадионе и 2000 метров — в крытом манеже. На дистанции необходимо преодолевать различные препятствия, тяжёлые конструкции и главное — массивный барьер с ямой, наполненной водой.
На стадионе можно бегать на средние (800–3000 метров) и длинные дистанции (от 3000 метров). Классикой Олимпийских игр считаются забеги на 5000 метров, 10 000 метров и, конечно, марафонский забег на 42 195 метров.
Длинные и средние дистанции могут бегать все. Начинающие спортсмены — для тренировки выносливости и похудения, а профессионалы — для общей физической подготовки.
Все дистанции соревнований, проходящих на стадионе, измеряются в метрах, забеги «вне стен» — в километрах.
Вне стадиона
- Шоссейные дисциплины (полумарафон, марафон и сверхмарафон).
- Трейлраннинг.
Марафон — 42 километра 195 метров. Да-да, олимпийский забег можно проводить не только на стадионе, но и на шоссе.
Полумарафон — как вы поняли, здесь марафонская дистанция делится на два и составляет 21 километр и 97,5 метра. Забеги проводят на шоссе либо в черте города.
Сверхмарафон — дистанция 100 километров. Проходит в формате обычного забега.
Трейлраннинг — проще говоря, бег по пересечённой местности. Бегунам надо преодолевать холмы, горные перевалы, реки, песчаные участки и многое другое. А если изменение высоты на маршруте превышает 1000 метров трейл превращается в скайраннинг.
Бег в зале
Фото: istockphoto.com
Этот вид бега знаком всем, кто ходит в спортивный зал. Некоторым бегать на улице некомфортно, поэтому они приходят побегать в фитнес-клуб. Здесь можно пробежать любую дистанцию, которая вам по душе.
Единственный минус — статичность. Тем, кто любит на пробежке покрутить головой по сторонам, бегать в зале будет скучно.