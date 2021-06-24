Марафон, спринт и трейл: чем отличаются виды бега

Этот вид спорта — целая наука, в которой всё не так просто, как кажется.

Для новичков бег — это лёгкие тренировки в парках для поддержания физической формы. Для любителей и профи всё совсем иначе. Существует огромное количество вариантов бега, различающихся по специфике, дистанциям и местности.

Разберёмся в нюансах.

Для того чтобы не рисовать сложных таблиц и не создавать интерактивных презентаций, определим, что заниматься можно:

на стадионе;

вне стадиона;

в зале.

Теперь, когда у нас есть своеобразный «скелет» знаний, добавим деталей.

Фото: istockphoto.com

Стадион

Все спортивные объекты в городе позволяют проводить тренировки на разные виды бега и дистанции.



Спринт — 60–400 метров. Этот вид часто используют как один из нормативов для подготовки атлетов.

Бег с барьерами – атлету нужно преодолевать барьеры, которые расставлены по всей дистанции. Летом забеги проходят на 110 метров — у мужчин, на 100 метров — у женщин. Зимой соревнования проходят на 50–60 метров в крытых манежах.



Часовой бег — бегуны стараются преодолеть максимально возможное для них расстояние за час.

Бег с препятствиями — не путать с бегом с барьерами. Соревнование непредсказуемо и сразу определить победителя не получится. Спортсмены бегут 3000 метров на открытом стадионе и 2000 метров — в крытом манеже. На дистанции необходимо преодолевать различные препятствия, тяжёлые конструкции и главное — массивный барьер с ямой, наполненной водой.

На стадионе можно бегать на средние (800–3000 метров) и длинные дистанции (от 3000 метров). Классикой Олимпийских игр считаются забеги на 5000 метров, 10 000 метров и, конечно, марафонский забег на 42 195 метров.

Длинные и средние дистанции могут бегать все. Начинающие спортсмены — для тренировки выносливости и похудения, а профессионалы — для общей физической подготовки.

Все дистанции соревнований, проходящих на стадионе, измеряются в метрах, забеги «вне стен» — в километрах.

Вне стадиона

Шоссейные дисциплины (полумарафон, марафон и сверхмарафон).

Трейлраннинг.

Марафон — 42 километра 195 метров. Да-да, олимпийский забег можно проводить не только на стадионе, но и на шоссе.

Полумарафон — как вы поняли, здесь марафонская дистанция делится на два и составляет 21 километр и 97,5 метра. Забеги проводят на шоссе либо в черте города.



Сверхмарафон — дистанция 100 километров. Проходит в формате обычного забега.



Трейлраннинг — проще говоря, бег по пересечённой местности. Бегунам надо преодолевать холмы, горные перевалы, реки, песчаные участки и многое другое. А если изменение высоты на маршруте превышает 1000 метров трейл превращается в скайраннинг.

Бег в зале

Фото: istockphoto.com

Этот вид бега знаком всем, кто ходит в спортивный зал. Некоторым бегать на улице некомфортно, поэтому они приходят побегать в фитнес-клуб. Здесь можно пробежать любую дистанцию, которая вам по душе.

Единственный минус — статичность. Тем, кто любит на пробежке покрутить головой по сторонам, бегать в зале будет скучно.