Помолодели за ночь: Южная Корея перешла на новую систему исчисления возраста

С 28 июня страна перешла на новую систему исчисления возраста. Ранее в Южной Корее существовало такое определение зрелости: ко времени с рождения ребёнка добавлялось девять месяцев, проведённых в утробе, и этот период округлялся до года. Фактически человек, родившийся, к примеру, 31 декабря, 1 января уже становился годовалым.

Такая сложная система исчисления затрудняла предоставление государственных услуг. Кроме того, она просто не отражала реальный возраст человека. Южнокорейские власти долго не могли решиться на перемены, но после проведения референдума у них не осталось выбора. 81,6% граждан проголосовали за изменения и за день стали моложе на год или два.

Теперь в этой стране возраст исчисляется так же, как и в европейских странах, с рождения. Но остались и некоторые элементы предыдущей системы. Так, покупать алкоголь и сигареты в Южной Корее разрешено с 19 лет. Но право это предоставляется с наступлением года, в котором человеку исполнится 19. То есть, если день рождения человека в августе, он уже в январе сможет воспользоваться этой возможностью.

28 июня многие жители Южной Кореи проснулись младше на год или даже на два. И всё это официально: без специальной диеты и тренировок.