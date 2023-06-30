Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Главная Lifestyle Новости

Помолодели за ночь: Южная Корея перешла на новую систему исчисления возраста

Помолодели за ночь: Южная Корея перешла на новую систему исчисления возраста
Новая система исчисления возраста
Комментарии

С 28 июня страна перешла на новую систему исчисления возраста. Ранее в Южной Корее существовало такое определение зрелости: ко времени с рождения ребёнка добавлялось девять месяцев, проведённых в утробе, и этот период округлялся до года. Фактически человек, родившийся, к примеру, 31 декабря, 1 января уже становился годовалым.

Такая сложная система исчисления затрудняла предоставление государственных услуг. Кроме того, она просто не отражала реальный возраст человека. Южнокорейские власти долго не могли решиться на перемены, но после проведения референдума у них не осталось выбора. 81,6% граждан проголосовали за изменения и за день стали моложе на год или два.

Читайте также:
Как заставить мозг работать на 100% в любом возрасте? 5 эффективных способов
Как заставить мозг работать на 100% в любом возрасте? 5 эффективных способов

Теперь в этой стране возраст исчисляется так же, как и в европейских странах, с рождения. Но остались и некоторые элементы предыдущей системы. Так, покупать алкоголь и сигареты в Южной Корее разрешено с 19 лет. Но право это предоставляется с наступлением года, в котором человеку исполнится 19. То есть, если день рождения человека в августе, он уже в январе сможет воспользоваться этой возможностью.

28 июня многие жители Южной Кореи проснулись младше на год или даже на два. И всё это официально: без специальной диеты и тренировок.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023