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На территории Лужников откроется беговой центр: 1 августа первая открытая тренировка

На территории Лужников откроется беговой центр: 1 августа первая открытая тренировка
На территории Лужников откроется беговой центр
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Москомспорт и Беговое сообщество открывают Беговой центр в Южном спортивном центре Лужников. Открытие приурочено к 100-летию Московского спорта и юбилейному году Московского Марафона. Беговой центр будет работать в рамках Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября 2023 года.

Посещать Беговой центр смогут спортсмены всех уровней и возрастов, начиная с 18 лет. Участники смогут заниматься для себя или готовиться к соревнованиям.

Тренировка на одном стадионе с марафонцами и профессиональными спортсменами вдохновляет и мотивирует на победу.

В Беговом центре будут три основные зоны. Две из них тренировочные – дорожки на стадионе, рассчитанные единовременно на 160 человек, где можно будет тренироваться с помощью специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки.

Третья – зона сервиса, включая раздевалки и камеры для хранения вещей. В центре будет всё необходимое для бегунов – медицинская помощь, вода и салфетки. Сервисами смогут воспользоваться все желающие вне зависимости от занятий в центре.

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В расписании предусмотрено время для тренировок беговых и корпоративных клубов, занятий профессиональных атлетов, групп любителей и тех, кто бегает индивидуально. Несколько раз в неделю здесь будут заниматься группы с тренерами Бегового сообщества – туда нужно записываться отдельно.

В зоне ОФП и растяжки можно присоединиться к мастер-классам и беговым тренировкам от партнеров Бегового сообщества – Discover Fitness и GRI.

1 августа состоится открытие Бегового центра. В рамках события двукратный призёр Олимпийских игр, девятикратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Наталья Назарова проведёт первую открытую тренировку для всех желающих (вход бесплатный, для участия необходима предварительная регистрация).

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