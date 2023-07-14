Мини-Олимпиада от Сбера. Как прошла летняя Сбербанкиада

Сбер с 1995 года проводит соревнования для сотрудников, объединяющие на спортивных площадках сотни коллег из разных регионов России и не только – у банка есть офисы и в других странах. Сбербанкиада – это масштабное корпоративное событие, размеры которого вряд ли сопоставимы с каким-либо другим в России: компания устраивает для сотрудников свою мини-Олимпиаду со всеми ей сопутствующими атрибутами – торжественными церемониями открытия и закрытия, фан-парком, увесистыми медалями, факелом огня турнира и спортивным духом.

В этом году в Казани прошла уже XIV летняя Сбербанкиада (ещё проводилось 10 зимних), в рамках которой состоялись состязания в десяти видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня было разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера – приехали даже команды из Индии и Беларуси. В деревне Универсиады собралось более 2,5 тысячи сотрудников из совершенно разных подразделений Сбера – в форме с фирменной айдентикой своего региона, флагами, маскотами и песнями.

«Для меня большая честь и гордость попасть на такое большое событие – я в большом восторге, – сказала сотрудница Центрального Аппарата, которая соревновалась в турнире по кроссфиту. – Я даже не представляла, что такое может быть! Сбер делает большое дело. Соревновательный дух ещё как ощущается: вокруг много сильных спортсменов – сразу видно, что все серьёзно подходили к подготовке. Это не обычное корпоративное мероприятие, а настоящий спорт: здесь можно почувствовать себя профессиональным спортсменом. Мы готовились к Сбербанкиаде несколько месяцев, чтобы подойти к соревнованиям в оптимальной форме. Я лично чувствую себя как ребёнок – мне так всё нравится!».

Соревнование не проводилось четыре года, поэтому нынешняя Сбербанкиада стала вдвойне особенной для всех, кто собрался в Казани на несколько соревновательных дней.

Герман Греф президент и председатель Сбербанка «Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера «куётся» во время Сбербанкиады. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!»

Когда перед началом церемонии открытия команды и болельщики готовились к просмотру шоу, шли обсуждения, что это будет похоже на что-то, что было в Сочи во время открытия Олимпиады-2014 – просто с чуть меньшим размахом. И ведь правда по масштабу получилось, что Сбер открыл свои Игры ярко: с традиционными танцами и песнями, выступлением музыкантов, световым шоу, клятвами перед стартом соревнований, а также с кругом почёта с факелом огня соревнований, которые несли олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и СССР по фехтованию Наиля Гилязова и мастер спорта международного класса, руководитель корпоративного спорта Сбера Сергей Щучкин.

Соревнования проходили параллельно с утра до вечера на объектах Универсиады. Спортсмены не остались без поддержки – везде коллеги подбадривали участников и песнями, и барабанами, и дудками. В деревне Универсиады же разбили большую фан-зону «Сбер Экспо», где расположили выставочные павильоны представителей разных регионов: там можно было познакомиться с местной культурой и природой, принять участие в мастер-классах, а ещё приобрести что-нибудь на память. В павильоне Дальнего Востока, например, можно было поучаствовать в духовных практиках, чтобы отдохнуть от суеты и немного расслабиться.

В первый соревновательный день несколько площадок посетил Герман Греф, и его появление вызвало бурные эмоции у всех участников: кажется, с ним сфотографировалась каждая команда, которая не была занята спортивным процессом. Также президент Сбера побывал и в фан-зоне, где осмотрел каждый павильон.

Спортсмены, приехавшие на Сбербанкиаду, проходили предварительные отборы за несколько месяцев до старта соревнований. Процесс такой: сначала через рассылку всех сотрудников оповестили, что можно попробовать отобраться в Казань, после чего все желающие подали заявки, из которых уже сформировали команды. Лучшие получили возможность приехать на Сбербанкиаду – всё, как в настоящих отборах на Олимпиаду.

«Я езжу с 2005 года, а вот у многих девчонок море эмоций: и от масштаба соревнований, и от организации – они не ожидали, что всё будет настолько круто, – сказала футболистка из команды, представляющей Центрально-Чернозёмный банк. – Я занималась профессионально футболом до 25 лет, а дальше – семья, дети, работа. Сейчас для меня футбол – отдушина. Это больше, чем хобби! Здорово, что Сбербанк позволяет нам так объединяться, заниматься любимым спортом. Сбербанкиаду все ждут, потому что это встречи с новыми и старыми друзьями, плюс отдых от работы, быта. Получается отличная подзарядка уже на рабочие подвиги».

На Сбербанкиаде работали профессиональные судьи, так что уровень соревнований был максимально серьёзным. «Я был поражён масштабом, – сказал арбитр Антон. – Очень многие из участников по уровню подготовки максимально приближены к профессиональным спортсменам!»

Для кого-то соревнования стали поводом улучшать свои спортивные навыки, чтобы в следующий раз точно победить.

«Конечно, игра с людьми, которые играют всю жизнь, уже многократные чемпионы Сбербанкиады, мотивирует заниматься больше – теперь я понимаю, к чему готовиться! – сказала теннисистка из команды Дальневосточного банка. – Очень здорово, что Сбер устраивает такие соревнования: когда ты развит и физически, и умственно, то работа идёт в два раза лучше».

Церемония закрытия Сбербанкиады получилась не менее красочной, чем открытия, ведь самым главным на ней стало награждение команд-победительниц и большое празднование после.

Станислав Кузнецов заместитель председателя правления Сбербанка «Как одно мгновение пролетели эти три с половиной дня, которые по-настоящему скрепили нашу команду. Все участники старались доказать, что они могут невозможное. Хочу сказать большое спасибо 18 сборным за волю к победе! И хочу выразить благодарность команде Волго-Вятского банка, которая блестяще справилась с ролью хозяйки соревнований! Особые слова благодарности хочу адресовать главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову и его команде. Многое было бы просто невозможно сделать без помощи правительства Республики. Вы подарили возможность нашей команде Сбера насладиться красотой Казани! Сейчас могу с уверенностью сказать, что за три дня соревнований команда Сбера стала сильнее стали!»

* Реклама. Рекламодатель АНО ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБЕРБАНКА»