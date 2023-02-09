Фитнес-тренер назвала для бегунов 11 суперфудов, которые повышают выносливость

С их помощью есть все шансы не сойти с дистанции раньше времени.

Бег – это один из самых доступных и эффективных способов укрепления всего организма. Он способствует развитию мышц и укреплению связок, повышает выносливость.

Мария Егорова персональный фитнес-тренер, действующий спортсмен, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Продолжительное занятие бегом тренирует сердечную мышцу, что снижает частоту сердечных сокращений, и сердце начинает работать экономно. Питание в этом виде спорта играет важную роль. Ниже расскажу о полезных продуктах, которые стоит включить в рацион каждому атлету.

Суперфуды — это продукты с высокой питательной ценностью.

Овсянка (без сахара)

В овсяной каше содержатся сложные углеводы, которые способны зарядить вас энергией и помочь поддержать в организме нормальный уровень гликогена. Идеальный вариант для завтрака!

Фото: istockphoto.com

Бананы

Хороший источник углеводов. Бананы утоляют голод, а также ускоряют метаболизм. Калий, содержащийся в этом фрукте, регулирует сокращения мышц, тем самым положительно влияя на сердечно-сосудистую систему.

Свежие ягоды

Витамин С, который содержится в ягодах, будет способствовать быстрому восстановлению после пробежки. Они несут нутриенты, которые нужны для наших сосудов, сердца, суставов, кожи, пищеварительной системы.

Сухофрукты

Они, конечно, более калорийные, чем свежие фрукты, но зато прекрасно помогают подзарядиться энергией и выдержать интенсивную тренировку.

Фото: istockphoto.com

Многие из них богаты железом, магнием, калием, кальцием, фолиевой кислотой, а в отдельных продуктах достаточно цинка, селена, фосфора — минералов.

Арахисовая паста

Натуральная арахисовая паста без добавленного сахара и масел — очень полезный и вкусный продукт. Арахис богат витамином Е — это наиболее эффективный антиоксидант.

По ссылке перечислили 10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам.

Также арахис является высококалорийным продуктом, что, в свою очередь, даёт дополнительную энергию.

Лосось

Богат омега-3 жирными кислотами и белками, которые успокаивают боль в мышцах после интенсивной тренировки.

Зелень

Зелень — это идеальный компонент для салатов и горячих блюд, к тому же с ней можно экспериментировать и придавать таким образом новый вкус привычным блюдам.

Фото: istockphoto.com

Продукт не только обеспечивает организм витаминами и недостающей многим людям клетчаткой, но и наполняет силами и энергией.

Яйца

Белок в составе яиц является незаменимым строительным материалом для мышц, а также восстанавливает их после тренировок и значительных нагрузок и регулирует уровень гормонов.

Куриная грудка

Низкокалорийный продукт с малым содержанием жира, но большим количеством витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com

Куриная грудка помогает быстро восстанавливать силы, а содержащийся в ней белок участвует в построении мышц.

Телятина

Источник креатина, который наполняет организм энергией и помогает сформировать мышцы. Телятину лучше тушить или просто отваривать. Жарить в масле не стоит, так как польза продукта снижается.

Творог

Фосфор, кальций и витамин D в составе творога важны для укрепления костей. Продукт содержит и витамин В2, необходимый телу для здорового метаболизма. К слову, любимая фишка бегунов – это творог со сгущёнкой, но не стоит этим увлекаться.

Фото: istockphoto.com

Ну и напоследок: не забывайте про суставную разминку перед бегом. Это важная часть тренировочного процесса, так вы снижаете риск вывихов и повреждений связок.

Соблюдайте питьевой режим. Вода – это важнейшая часть пищевого рациона, она обеспечивает терморегуляцию организма, течение обменных процессов.

Фото: istockphoto.com

Для бегуна терморегуляции температуры тела является жизненно важной составляющей тренировок и забегов.

Наше тело – это машина, которая требует качественного топлива. Хотите быть сильнее, быстрее и выносливее? Следите за тем, что лежит у вас в тарелке. Ваше питание должно быть сбалансированным. Лёгких ног вам на пробежке!

В предыдущем материале рассказали о продуктах, которые полезны при любой активности.