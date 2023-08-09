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Практично и стильно: Nike выпустит водонепроницаемую версию модели Air Force 1 Low WP

Практично и стильно: Nike выпустит водонепроницаемую версию модели Air Force 1 Low WP
Nike выпускает новую модель Air Force
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В прошлом году компания Nike отпраздновала круглую дату – 40-летие культовой модели Air Force 1. Был выпущен широкий спектр дизайна, коллабораций и новых моделей. В 2023-м тенденция продолжается.

Спортивный бренд представил новую версию Air Force 1 Low WP в монохромном сером цвете. Ключевой особенностью кед является их внешний вид, предназначенный специально для защиты от дождя. Создатели изменили традиционную перфорацию. На их место пришли аккуратные швы, минимизирующие риск попадания влаги внутрь.

Air Force 1 Low WP

Air Force 1 Low WP

Фото: Пресс-служба

Air Force 1 Low WP

Air Force 1 Low WP

Фото: Пресс-служба

Air Force 1 Low WP

Air Force 1 Low WP

Фото: Пресс-служба

Логотип Nike создан по контуру, а не прикреплён, как обычно. На пятке красуется рельефный брендинг, а подошва дополнена полупрозрачной отделкой. Обувь полностью облачена в серый оттенок. Чёрный присутствует лишь на язычке.

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Компания не раскрыла дополнительных деталей относительно дебюта новой версии Air Force, однако поклонники предполагают, что кеды появятся в ближайшие месяцы.

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