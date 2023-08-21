В стиле ретро: как в Москве прошёл полумарафон «Лужники»

В эти выходные, 20 августа, в столице прошёл полумарафон «Лужники». Около 6500 человек преодолели дистанцию в 21,1 км.

Основой концепции полумарафона стала история Олимпийского комплекса. Именно здесь в разные годы проходили масштабные соревнования и легендарные события. Теперь они находят своё отражение в стилистике забега и памятных медалях. На этот раз подарки от организаторов и партнёров были выполнены в ретростиле.

Полумарафон «Лужники» Фото: Пресс-служба

Победителем забега среди мужчин стал Картик Каркера. Его время составило 1 ч. 07 мин. 36 сек. Второе место занял Николай Чавкин — 1 ч. 07 мин. 51 сек. Третье — Алексей Попов: 1 ч. 08 мин. 18 сек.

Среди женщин первые три места разделили Елена Седова, Наталья Леонтьева, Юлия Конякина с результатами 1 ч. 15 мин. 07 сек., 1 ч. 16 мин. 09 сек., 1 ч. 17 мин. 51 сек. соответственно.

В воскресенье в рамках полумарафона «Лужники» во второй раз прошла и эстафета для всех желающих. Победителями в командном зачёте стала Академия Марафона (1 ч. 15 мин. 25 сек). Второй финишную черту пересекла команда МИР (1 ч. 17 мин. 34 сек.). Третьими стали Legion Running Club (1 ч. 17 мин. 42 сек.).

Полумарафон «Лужники» Фото: Пресс-служба

Накануне полумарафона, 19 августа, также прошёл детский забег. Юные атлеты в возрасте от 0 до 9 лет преодолели дистанцию 400 м, а участники от 10 до 13 лет – 800 м.

Следующий забег от команды Бегового сообщества – Московский марафон – пройдёт в столице 17 сентября. Спортсмены пробегут на выбор 10 км или 42,2 км по центральным улицам Москвы.