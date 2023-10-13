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Эксперты определили страны мира с самыми высокими людьми

Эксперты определили страны мира с самыми высокими людьми
Страны мира с самыми высокими людьми
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Рост людей сильно варьируется по всему миру, и некоторые страны имеют явное преимущество. Используя медицинские данные, специалисты издания Insider определили страны с самыми высокими людьми.

Самыми высокими признаны жители Нидерландов. Средний рост населения составляет 177,1 сантиметра: мужчин – 183,8 сантиметра, женщин – 170,4 сантиметра.

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На втором месте Черногория с показателем 176,65 сантиметра, на третьем – Эстония (175,75 сантиметра), на четвёртом – Дания (175,7 сантиметра). Замыкает пятёрку лидеров Исландия со средним ростом жителей 175,5 сантиметра.

В топ-10 попали Латвия (175 сантиметров), Босния и Герцеговина (175), Чехия (174,6), Сербия (174,5), Литва (174,15). Всего в рейтинг вошли 25 стран мира.

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