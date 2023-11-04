5 жизненных уроков помогли американцу дожить до 99 лет. Он раскрыл свои секреты долголетия

Ричард Мираллес, переживший Первую мировую войну, Великую депрессию и Вторую мировую войну, в начале этого года отпраздновал своё 99-летие. Мужчина рассказал о своих жизненных принципах, которые помогли ему стать долгожителем.

Найдите позитив в жизни. По словам Ричарда Мираллеса, одним из факторов его долгой жизни было счастливое детство. Также мужчина не зацикливается на проблемах и старается смотреть на жизнь в позитивном ключе.

Имейте цель. Как отметил долгожитель, он нашёл цель в жизни, поступив на службу во флот после бомбардировки Перл-Харбора в 1941 году. Служба в вооружённых силах научила его дисциплине.

Будьте реалистом. Нужно оценивать свои силы, строить план действий и добиваться своего.

Живите сегодняшним днём. Ричард Мираллес советует наслаждаться жизнью здесь и сейчас.

Проявите самоконтроль с вредными перекусами. В возрасте 50 лет у мужчины выявили диабет. Диагноз удивил Ричарда, поскольку он всегда занимался спортом и старался правильно питаться. После этого он исключил из своего рациона продукты с высоким содержанием сладкого и вредные перекусы.