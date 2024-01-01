Бекхэмы — дома с родителями, Шейк — у океана: как знаменитости встретили 2024 год

2024 год уже наступил во всех уголках нашей огромной планеты. Буквально в каждом доме в этот волшебный день поселились настоящая сказка и чудеса. Новый год любят все и стараются отметить его с размахом, чтобы уж наверняка предстоящие 12 месяцев принесли новые вершины. Посмотрим, как 2024 год встретили знаменитости.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Новый год в семье Дэвида и Виктории Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Супруги традиционно проводят праздники в кругу семьи. В этот раз Бекхэмы собрались за новогодним столом практически в полном составе. Не хватало только старшего сына Дэвида и Виктории Бруклина, а также его супруги Николы Пельтц. Одними из главных гостей Бекхэмов стали родители бывшей перчинки.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Футболист и его возлюбленная отметили праздник в Португалии. Парочка провела новогоднюю ночь на громкой вечеринке, которая прошла на Мадейре. У себя в социальных сетях Джорджина пожелала всем любви, гармонии и ночей, когда будут исполняться все желания.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

Супруги решили встретить Новый год стильно. Для праздничной ночи они выбрали парные чёрные наряды, а Анастасия разбавила образ забавными карнавальными очками. Праздник с самыми близкими определённо удался.

Ирина Шейк

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

А вот красотка Ирина Шейк Новый год встретила около океана. В преддверии новогодней ночи модель поделилась горячими снимками в купальнике и фотографиями живописных пейзажей. Судя по всему, после релакса под солнцем девушка отправилась на пляжную вечеринку.

Ольга и Евгений Алдонины

Евгений Алдонин с женой Ольгой и дочерью Верой Фото: Из личного архива Ольги Алдониной

Семейство Алдониных самую волшебную ночь года провело в уютной обстановке. В доме футболиста собрались его самые родные люди. Как и полагается, на праздничном столе переливалось шампанское, стояло оливье и лежали мандарины.