Хвостатая команда поддержки: Симона Байлз нарядила своих собак в спортивную форму мужа

После свадьбы с игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом Симона Байлз по полной наслаждается семейной жизнью. Супруги вовсю вьют семейное гнёздышко и проводят время друг с другом. Всю свою любовь Симона дарит не только обожаемому супругу, но и двум своим французским бульдогам Лило и Рэмбо, а также бульдогу Зевсу.

Бывшая гимнастка часто делится у себя в социальных сетях милыми фото питомцев. Живя в спортивной семье, хвостики просто не могли не стать частью команды Джонатана. Байлз опубликовала забавное фото собак, наряженных в майки «Грин Бэй Пэкерс».

Таким образом Симона решила поддержать возлюбленного перед важным матчем. Здоровяку Зевсу пришлось примерить самую большую майку, а малышне подошли очаровательные наряды поменьше.

Собаки готовы к выходным! — написала Байлз.

Наверняка такая поддержка пришлась Оуэнсу по душе. Когда дома ждут такие милые хвостики и любящая жена, возвращаться с победой особенно приятно. Кроме того, Симона старается посещать все матчи Джонатана и вовсю болеет за мужа на стадионах.