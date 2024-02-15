Симона Байлз похвасталась шикарным видом, который открывается с террасы её нового дома

Симона Байлз и её супруг Джонатан Оуэнс уже практически полгода занимаются строительством дома. В 2023 году возлюбленные поженились и практически сразу принялись обустраивать своё семейное гнёздышко в Техасе. Байлз и Оуэнс решили строить здание с нуля, а потому столкнулись с многочисленными трудностями.

Джонатан Оуэнс на террасе своего дома Фото: Из личного архива Симоны Байлз

У себя в блоге бывшая гимнастка освещает весь процесс. Несмотря на все сложности, супруги не унывают, ведь, как только работы будут завершены, они смогут по полной насладиться уютом и комфортом своего нового дома. Кроме того, место, которое пара выбрала для строительства, по-настоящему живописное и один только вид из окна моментально поднимает настроение.

На днях Байлз похвасталась шикарным видом, который открывается с террасы их с Оуэнсом дома. Из огромных панорамных окон супруги смогут любоваться невероятными закатами и живописной набережной. Кроме того, спортсменка рассказала, что сейчас она занимается организацией прачечной и гардеробной. По словам Симоны, они с Джонатаном надеются, что смогут переехать уже в этом году.