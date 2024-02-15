«Ты моя опора»: Джонатан Оуэнс мило поздравил Симону Байлз с Днём всех влюблённых

В этом году День святого Валентина – праздник по-настоящему особенный для Симоны Байлз и Джонатана Оуэнса, ведь они впервые отмечают дату в статусе мужа и жены. Спортсмены поженились в прошлом году и сейчас активно занимаются обустройством семейного гнёздышка.

В честь 14 февраля Джонатан опубликовал у себя в социальных сетях милую фотографию с Симоной и в очередной раз признался ей в любви. Футболист отметил, что ровно два года назад предложил ей стать его женой, и это стало лучшим решением в его жизни.

С Днём святого Валентина моего лучшего друга! Я не могу поверить, что прошло два года с того удивительного дня, время летит незаметно. Ты моя опора, я чувствую, что могу добиться всего, пока ты рядом со мной. Я так счастлив видеть, куда нас заводит жизнь, я очень сильно люблю тебя, детка, — написал Оуэнс.

Супруги часто делятся совместными снимками и не устают кричать о своей любви на весь мир. Кстати, сама Байлз даже рассказывала, что свадьба сделала её в разы счастливее, чем олимпийская медаль.