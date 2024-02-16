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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отпраздновали День всех влюблённых на горнолыжном склоне

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил провели 14 февраля с детьми на горнолыжном курорте
Джастин Тимберлейк со старшим сыном
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В этом году на 14 февраля Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил решила организовать семейный праздник и вместе с детьми отправилась на горнолыжный курорт. В социальных сетях Бил поделилась милыми кадрами, на которых Тимберлейк позирует вместе со старшим сыном Сайласом.

В прошлом году мальчику исполнилось 8 лет, а его младшему брату Финеасу – 3 года. Джастин, как примерный отец, старается всё свободное время проводить с сыновьями. Пока кататься на лыжах и сноуборде получается только у Сайласа, однако нет сомнений в том, что через пару лет Тимберлейк будет соревноваться уже с двумя серьёзными соперниками.

Джессика отметила, что у неё есть сразу три «валентинки», а потому любви 14 февраля и в другие дни в принципе ей достаётся в три раза больше. Судя по всему, супруги нисколько не жалеют о том, что День всех влюблённых провели большой компанией.

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