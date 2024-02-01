Мамы оценят: Джессика Бил удивила поклонников очень странной привычкой при принятии душа

У каждого из нас есть странные привычки, глядя на которые, окружающие так и норовят покрутить пальцем у виска. Если бы кто-то решил провести конкурс на самую странную привычку, то призовое место в нём, без всяких сомнений, заняла бы Джессика Бил.

41-летняя модель удивила поклонников, рассказав, что обожает принимать ванну или душ, а параллельно есть. По словам Джессики, таким образом она экономит время.

Я обожаю откусывать еду или делать глоток кофе в душе. После этого я кладу посуду на выступ ванной и продолжаю мыться. Главное — держать еду и напитки подальше от мыла и шампуня. Это моё самое любимое занятие, которое только можно придумать, — рассказала Бил у себя в социальных сетях.

Кроме того, модель порекомендовала стараться жевать с закрытым ртом, чтобы вода лишний раз не попадала в рот и не перебивала вкус еды. В комментариях Джессику поддержали мамы маленьких детей, которые отметили, что ванная комната – это единственное место, где они могут побыть наедине с собой.