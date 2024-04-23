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Урологи заявили о вреде компьютерных игр для мужского здоровья

Урологи заявили о вреде распространённого хобби для мужского здоровья
Вред компьютерных игр для мужского здоровья
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Многие мужчины даже не задумываются, что компьютерные игры могут негативно сказаться на их потенции. Урологи Шанхайского госпиталя при Военно-морском медицинском университете рассказали о серьёзной опасности такого времяпрепровождения.

В исследовании, опубликованном в журнале Andrology, приняли участие более 200 человек. Анализ показал, что каждые 72 минуты за компьютером в свободное время увеличивают вероятность возникновения эректильной дисфункции в 3,57 раза. Это связано со снижением выработки фолликулостимулирующего гормона, который играет роль в половом развитии и репродуктивном здоровье мужчины, отметили авторы.

Интересно, что просмотр телевизора или вождение автомобиля такой эффект на мужское здоровье не оказывали.

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