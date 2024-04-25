Виктория Бекхэм трогательно обратилась к мужу после своего дня рождения

17 апреля бывшей «Перчинке» исполнилось 50 лет. Свой юбилей Виктория Бекхэм отпраздновала с размахом. На роскошной вечеринке дизайнера собрались её близкие, а также звёздные гости. Среди них оказались Том Круз, Ева Лонгория, а также бывшие участницы Spice Girls, которые воссоединились специально, чтобы поздравить именинницу.

У себя в блоге Виктория рассказала, что шикарный праздник для неё организовал Дэвид. Дизайнер трогательно обратилась к мужу и поблагодарила его за возможность почувствовать себя в этот день особенной.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Я всё ещё не могу поверить в то, что ты заставил меня почувствовать себя настолько невероятно. С тобой я ощущаю себя так всегда: в тот вечер, в мой день рождения, всю эту неделю и на протяжении всех наших волшебных лет вместе. Спасибо! Я тебя очень люблю, — написала Виктория.

Поклонники дизайнера отметили, что после своего дня рождения она прямо светится от счастья. Теперь публика не сомневается, что это заслуга Дэвида Бекхэма, который точно знает, как порадовать любимую.

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