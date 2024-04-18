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Житель Японии подтянулся 8940 раз за 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Японии подтянулся 8940 раз за 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кента Адати
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В это трудно поверить, но рекордсмен раньше никогда не занимался спортом. Кента Адати из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд по количеству подтягиваний за сутки. За 24 часа ему удалось подтянуться 8940 раз. Предыдущий рекордсмен Гэри Ллойд из Австралии смог выполнить 8640 подтягиваний.

Удивительно, но Адати уже не впервые показывает результат, достойный Книги рекордов Гиннесса. Так, два года назад он смог подтянуться 651 раз без передышки. По словам мужчины, спорт в его жизни появился из-за работы. 17 лет назад он устроился в береговую охрану и должен был пройти спортивный тест. Тогда Адати не смог подтянуться нужное количество раз и принялся развивать этот навык.

Готовиться к фиксации рекорда мужчина начал ещё два года назад – первое время он выполнял по 100-200 подтягиваний каждые два дня. Постепенно Адати увеличивал продолжительность выполнения упражнения и за две недели до финальной попытки выполнил 5000 подтягиваний за 9 часов 32 минуты. В процессе он вывихнул предплечье, из-за чего во время установления рекорда испытывал сильную боль.

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