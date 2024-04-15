В США 89 мужчин установили мировой рекорд, сделав 60-метровую цепочку из своих бород

Эти мужчины точно знают толк в уходе за растительностью на лице. Ежегодно в Соединённых Штатах проходит Национальный чемпионат среди бородачей. На последнем из них команда Beard Team USA умудрилась установить два мировых рекорда и побить свой собственный. 89 мужчин соединили свои бороды вместе, в результате чего получилась «косичка» длиной почти 60 метров. А это, между прочим, соответствует средней высоте 20-этажного здания. Ещё один рекорд взяли носители усов — им удалось сплести цепочку длиной шесть метров.

Соревнования проходили осенью прошлого года, однако официально установленные на нём рекорды были занесены в Книгу рекордов Гиннесса только сейчас. К плетению необычной косы в этот раз присоединилось много новичков, а понаблюдать за бородачами собрались десятки человек.

Предыдущий рекорд по самой длинной «косичке» из бород составлял 45,99 метра. Он был установлен в 2022 году, а участие в нём принимали 69 человек. Важным условием для фиксации рекорда было то, что бородачи должны простоять в таком положении не менее 30 секунд. Кроме того, каждый участник цепочки должен носить бороду длиной не менее 20 сантиметров.

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