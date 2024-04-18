9-летняя девочка из Индии подняла штангу весом 75 кг: это втрое тяжелее её самой

Эта юная спортсменка запросто даст фору любому взрослому атлету. К своим девяти годам Аршиа Госвами из Индии прославилась благодаря необычному таланту. Её называют самой сильной девочкой Азии, а недавно Аршиа побила свой собственный рекорд и подняла штангу, весящую целых 75 килограммов.

Юная спортсменка занимается тяжёлой атлетикой с ранних лет. За это время она умудрилась установить сразу несколько рекордов. Так, в возрасте всего лишь шести лет девочка подняла штангу весом 45 килограммов. Тогда она попала в Книгу рекордов Гиннесса. А в восемь Аршиа взяла новую высоту – она установила рекорд Азии и подняла 60-килограммовую штангу.

Аршиа Госвами Фото: Из личного архива Аршии Госвами

Новый рекорд, установленный недавно, особенно впечатляет, ведь сама спортсменка весит всего 24 килограмма, а это значит, что ей удалось поднять штангу, которая в три раза тяжелее её. Родители Аршии каждый раз удивляются способностям дочери. Они надеются, что девочка продолжит развивать свой талант и однажды выступит на Олимпийских играх.

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