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10 февраля 2024 года разыгрывающий «Атланты» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:121.
10 февраля 2024 года разыгрывающий «Атланты» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:121.
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Примечательно, что за 40 минут, проведённых на площадке, Янг отдал 12 результативных передач, отметившись при этом 37 набранными очками.
Примечательно, что за 40 минут, проведённых на площадке, Янг отдал 12 результативных передач, отметившись при этом 37 набранными очками.
Таким образом, защитник «Хоукс» стал первым игроком в сезоне-2023/2024 НБА, который достиг отметки в 500 результативных передач. На втором месте — Тайриз Халибёртон из «Индианы Пэйсерс» с 466 передачами.
Таким образом, защитник «Хоукс» стал первым игроком в сезоне-2023/2024 НБА, который достиг отметки в 500 результативных передач. На втором месте — Тайриз Халибёртон из «Индианы Пэйсерс» с 466 передачами.
Янг — лучший ассистент? Защитник «Атланты» первым достиг этой отметки в текущем сезоне НБА
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