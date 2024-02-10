10 февраля 2024 года разыгрывающий «Атланты» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:121.
Примечательно, что за 40 минут, проведённых на площадке, Янг отдал 12 результативных передач, отметившись при этом 37 набранными очками.
Таким образом, защитник «Хоукс» стал первым игроком в сезоне-2023/2024 НБА, который достиг отметки в 500 результативных передач. На втором месте — Тайриз Халибёртон из «Индианы Пэйсерс» с 466 передачами.
Янг — лучший ассистент? Защитник «Атланты» первым достиг этой отметки в текущем сезоне НБА
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