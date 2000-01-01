Игроки «Финикса» Кевин Дюрант и Бол Бол, а также центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен совместно потренировались. Примечательно, что рост каждого из них составляет 211 см, 216 см и 221 см соответственно.
Индивидуальная тренировка Кевина Дюранта, Чета Холмгрена и Бол Бола. Видео
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