Баскетболистки «Лас-Вегаса» из женской НБА пошутили над новичком команды Кейт Мартин, якобы имитируя выезд на автобусе без неё. Вышло очень забавно.
Баскетболистки «Лас-Вегаса» из женской НБА решили подшутить над новичком команды
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