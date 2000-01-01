Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не участвует в плей-офф НБА, однако это ему не мешает в двусторонках исполнять фирменное празднование Night Night. Забавно, что перед этим игрок промахнулся.
Стефен Карри сыграл в двусторонке и по-фирменному отпраздновал трёхочковое попадание
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