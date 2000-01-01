Перед вторым матчем финала НБА защитник «Далласа» Лука Дончич пообщался с болельщиком соперника, когда раздавал автографы. Юный поклонник «Бостона» дал понять словенцу, что его команда выиграет серию со счётом 4-0. А ведь уже 2-0!
Юный болельщик «Бостона» жёстко подколол Луку Дончича перед вторым матчем финала НБА
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