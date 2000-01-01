Харден попал в смешную ситуацию на свадьбе друзей
Джеймс Харден со своей возлюбленной Джессикой Яншель сходил на свадьбу друзей и попал в забавную ситуацию. Джессика поймала букет невесты, а Джеймс крайне смешно отреагировал на это!
Девушка Хардена поймала букет невесты на свадьбе. Реакция Джеймса — бесценна!
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