Кто выигрывал финальную серию плей-офф НБА, уступая по ходу со счётом 0-2?

«Бостон Селтикс» — 1969

Забавно. Проиграй «Бостон» эту серию, команда остановилась бы на отметке 10 титулов вплоть до 1974 года. Тем не менее «Селтикс» смогли перевернуть ход серии с «Лейкерс», которых обыграли в семи встречах.