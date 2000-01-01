В плей-офф НБА — 2024 «Даллас» проигрывает «Бостону» со счётом 0-2. Кто из клубов НБА по итогам побеждал в финальных сериях, уступая с таким счётом?
«Милуоки Бакс» — 2021 год
«Милуоки» проигрывал «Финиксу» со счётом 0-2, затем команда Майка Буденхольцера одержала четыре победы кряду, а Яннис Адетокунбо впервые стал чемпионом НБА.
«Кливленд Кавальерс» — 2016 год
Один из самых ярких финалов в современной истории лиги, если не самый яркий. По итогам Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав против «Голден Стэйт» довели дело до семи матчей и взяли верх.
«Майами Хит» — 2006 год
Первый заход Дирка Новицки с «Далласом» в финальную серию, которая вроде бы началась бодро — 2-0. Однако Дуэйн Уэйд и Шакил О'Нил исправили ситуацию — 4-2 по итогам в пользу флоридцев.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — 1977 год
«Филадельфия», как и «Даллас» с «Майами» в 2006-м, заявила о своих намерениях забрать чемпионский титул. «Портленд» Билла Уолтона решил иначе: закономерные 4-2 для «Трэйл Блэйзерс».
«Бостон Селтикс» — 1969
Забавно. Проиграй «Бостон» эту серию, команда остановилась бы на отметке 10 титулов вплоть до 1974 года. Тем не менее «Селтикс» смогли перевернуть ход серии с «Лейкерс», которых обыграли в семи встречах.
Кто выигрывал финальную серию плей-офф НБА, уступая по ходу со счётом 0-2?
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